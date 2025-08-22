Ministr Vlček: Jsem zklamaný z programu koalice Spolu

24.08.2025 22:42 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k představení programu koalice Spolu.

Ministr Vlček: Jsem zklamaný z programu koalice Spolu
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Přiznám se, že jsem trochu zklamaný z programu SPOLU, hlavně z jeho vágnosti a nekonkrétnosti.

Možná jsem naivní, ale stále chápu volby jako souboj idejí a řešení. Vidím tam ale mnoho společného. Především to, že ČR patří bez špetky pochybností na západ.

Každopádně za STAN nabízíme pro další spolupráci detailní program a dobrý základ pro budoucí programové prohlášení vlády. Jo a chválím prolomení ledů v otázce Eura.

Ing. Lukáš Vlček, DiS.

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu
