Ministr Vlček: Jsem zklamaný z programu koalice Spolu

Přiznám se, že jsem trochu zklamaný z programu SPOLU, hlavně z jeho vágnosti a nekonkrétnosti.
Možná jsem naivní, ale stále chápu volby jako souboj idejí a řešení. Vidím tam ale mnoho společného. Především to, že ČR patří bez špetky pochybností na západ.
Každopádně za STAN nabízíme pro další spolupráci detailní program a dobrý základ pro budoucí programové prohlášení vlády. Jo a chválím prolomení ledů v otázce Eura.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
autor: PV