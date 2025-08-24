Nebude na jídlo? U Moravce pustili ministrovi šokující video. V Česku 4 tisíce, v Německu 2,5

Čeští občané se podle analytiků musejí připravit na to, že ceny potravin v Česku dál porostou. Lidé žijící v příhraničí si jezdí nakupovat do Německa či do Polska. V rámci ankety České televize jeden z respondentů prozradil, že i nákupy v Německu ho vyjdou levnější. Za nákup, který v Česku vyjde na čtyři tisíce, lze prý v Německu zaplatit jen v přepočtu 2 500 korun.
„Nařízení Evropské unie a české vlády nám stále více komplikují výrobu. A samozřejmě když se zemědělcům prodražuje výroba, když nám stoupají náklady, budeme mít dražší výstupy. Až je začnou zpracovávat mlýny a potravináři, tak samozřejmě budeme mít dražší potraviny,“ prohlásil zemědělec Martin Křivánek před kamerami ČT.
Moravec také připomněl, že v roce 2024 snížila vláda Petra Fialy DPH u potravin z patnácti na dvanáct procent, ale na cenách v obchodech se to příliš neprojevilo. Moravec také nabídl srovnání s Německem, kde je sazba DPH u potravin sedm procent, a s Polskem, kde jde o pět procent.
Ministr zemědělství Marek Výborný všechny překvapil, když do studia přinesl koláče. Prý koláče vyrobené z čistě českých surovin. Podobné produkty prý viděl na Zemi živitelce 2025, kterou navštívil.
Mgr. Marek Výborný
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Ministr tady zdůraznil, že meziročně klesly jak ceny cukru, tak ceny másla. U másla z přibližně 241 korun za kilogram na 211 korun. A pokud se to neprojevuje v obchodech, je podle člena vlády třeba tlačit na obchodní řetězce, aby se chovaly férově k potravinářům i ke svým zákazníkům. „A já, jak komunikuji s těmi řetězci, tak mám pocit, že se toto začíná měnit,“ oznámil ministr.
Poděkoval tady potravinářské inspekci, která vyvíjí tlak na nutné dodržování pravidel.
„Pokud by Evropa ztratila potravinovou bezpečnost, tak by to byl velký problém, který se propíše do každodenního života občanů. To nesmíme dopustit,“ zdůraznil Výborný s tím, že na Zemi živitelku pozval i komisaře EU pro zemědělství, který přijel do Česka navzdory tomu, že má dovolenou. Výborný zdůraznil, že komisař byl v Česku dva dny, v rámci kterých proběhla řada jednání.
Martin Pýcha upozornil, že nemalý vliv na ceny potravin mají ceny energií nebo ceny pohonných hmot. A zásadní roli mohou sehrát i dotace Evropské unie směřující do zemědělství. Pokud v příštím rozpočtovém období dojde ke snížení zemědělských dotací, což avizuje Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou. Pokud poklesne objem dotací.
Podle Pýchy lze očekávat, že v obchodech potraviny zdraží. „Samozřejmě že zemědělci budou v situaci, že pokud nedostanou peníze z evropského, potažmo z českého rozpočtu, no tak logicky budou tlačit na zvýšení cen,“ pravil předseda Zemědělského svazu. Nechtěl však říct, o kolik by v takovém případě potraviny zdražily. „To je velmi složité, to nedokáže říct nikdo,“ zdůraznil.
Pokud budou evropské dotace zastropovány, podle Pýchy to z celé EU ohrozí nejvíc české a slovenské zemědělce. To by dopadlo až na 95 procent celkové produkce,“ varoval všechny.
Jedním dechem dodal, že zemědělci musejí zaplatit své zaměstnance, a pokud jim nedají dost vysoké platy, tito pracovníci odejdou do jiného sektoru.
Výborný upozorňoval, že do Česka přiteče ročně asi 40 miliard na zemědělské dotace a z národních zdrojů jsou asi tak dvě miliardy.
Pražák upozorňoval, že po uplatňování emisních povolenek na pohonné hmoty se to nepochybně projeví i na cenách potravin. Tady se Pýcha přidal a zdůraznil, že Green Deal jako celek včetně systému emisních povolenek ETS 2 může cena potravin výrazně navýšit.
„Podle toho, když budou politici schopni ty dopady na zemědělství regulovat, tak se to projevit nemusí, ale pokud nebudou schopni je regulovat, tak se to projeví a projeví se to velmi brutálně,“ varoval Pýcha s tím, že se to nakonec odrazí i na cenách potravin v obchodech.
Další otázkou podle Pýchy je, zda budou zemědělci dostávat dotace i na to, aby něco nepěstovali, nebo naopak dostali dotace především na to, co nakonec vyprodukují a čím se uživí.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Pražák ministra požádal, aby otázku sestavování koalic a vlády nechal až na dobu po volbách.
Nakonec došlo i na dotace pro Agrofert. Konkrétně na dotace vyplacené v době, kdy byl Andrej Babiš předsedou vlády. „Vyzývám Andreje Babiše, ať se teda rozmyslí. Buď ať dělá politiku, nebo ať pobírá zemědělské dotace. Ale obojí nejde,“ vypálil Výborný.
Pražák se ohradil a varoval, že takovéto právní spory dopadnou na řadu zemědělců.
Navrch přidal poznámku.
„Já se ptám, jestli teda pan ministr pojede do Bruselu a řekne: my kontrolujeme Andreje Babiše, protože budou volby, tak by bylo dobrý, abyste i vy zkontrolovali svoje eurokomisaře, jestli náhodou některý z nich podniká,“ kroutil hlavou Pražák.
Pýcha upozorňoval, že v Česku je zákon o střetu zájmů poměrně přísný. V jiných zemích totiž jsou na vedoucích místech politici, kteří současně vlastní např. zemědělskou farmu, čerpají dotace, a z hlediska národního práva dané země to není problém.
Výborný tady doplnil, že onen přísnější český zákon, o kterém je řeč, přijímala vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše coby ministra financí.
