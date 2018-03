Bělobrádek (KDU-ČSL): Jsem přesvědčen, že Česká republika by měla zachovávat i nepsaná pravidla

Děkuji za slovo. Chtěl bych pana předsedajícího požádat, jestli by nemohl zjistit quorum, protože, vážená vládo, vážení členové Poslanecké sněmovny, vážení spoluobčané, nevidím zde... A už je tady první poslanec kromě těch, které jsou ve vládě za hnutí ANO, tak bych chtěl možná požádat, abychom si zkontrolovali quorum, jestli jsme vůbec usnášeníschopní, protože poslanci hnutí ANO s čestnými výjimkami jsou - zřejmě makají někde jinde. (Poslanci hnutí ANO se vrací zpět do svých lavic.

My přece nehlasujeme, ale zjistit kvorum, zda vůbec můžeme jednat, je v pořádku. (Předsedající: Ano, proto jsem vám vyhověl.) Jen tady reaguji na některé dotazy, protože pokud nejsme usnášeníschopní, tak to potom funguje, že.

Takže dovolte mi, abych zareagoval na některé výroky pana premiéra. Pan Babiš nám tady říkal, že vláda teď přijímá zákony. Já jsem přesvědčen, možná mě opravíte, že vláda nepřijímá zákony, že zákony přijímá Parlament. Musím se ohradit proti tomu, co říkal pan Babiš, a totiž to, že jsou tady strany, které nechtějí vyjednávat. Mohu říct, že my jsme vyjednávat chtěli, byli jsme připraveni, před volbami jsme nevyloučili koalici s hnutím ANO, nevyloučili jsme ji ani po volbách, měli jsme nějaké podmínky, nicméně vyjednávat jsme byli připraveni a řekli jsme svoje podmínky, které jsou pořád stejné, a také bych chtěl říct, že se jasně ukázalo i z prohlášení pana premiéra, že už před volbami, a potvrdil to jednoznačně po volbách, že o koaliční vládu v zásadě nestojí, že ji nechce, že ji nepreferuje, že chce menšinovou vládu, nejlépe jednobarevnou, a ukázalo se to konečně i v tom jednání, které bylo ve středu, kdy z hnutí SPD jsme slyšeli, že se tady připravuje vláda nejenom za podpory komunistů, ale i SPD. A já jsem přesvědčen, a ty kroky tomu odpovídají, jsou to faktické kroky, že se to tak připravuje, protože tady není jediná možnost, že tady bude vláda Andreje Babiše. Těch možností je celá řada, ale všichni vidíme, že už tady je připravována a připravena vláda, která tady bude menšinová, hnutí ANO s premiérem Babišem, s člověkem, který je obviněn, s člověkem, který je předsedou vítězného hnutí, to naprosto respektuji, respektuji, že hnutí ANO má podmínku, že bude kandidátem na premiéra, ale není pravdou, že by ostatní strany nechtěly vyjednávat. To, prosím, je lež.

Jsem přesvědčen, že politické čistky, které probíhají, a musím, tak jak tady zaznělo, konkrétní činy, tak se podívejme na Ministerstvo zemědělství. Po čtyřech hodinách, vážený pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, i když to není úplně nutné, ale použiji to, po čtyřech hodinách váš ministr zemědělství poznal, že člověk, který byl odborník, který šel pracovat do funkce náměstka, nikoli politického, ale odborného, z komerční sféry, kde měl značně vyšší plat, než když nastoupil do státní správy, tak po čtyřech hodinách váš ministr věděl, že je k ničemu, přestože za své působení ušetřil řádově 900 milionů korun na tom, jak byla zaplevelena celá agenda ET systému na Ministerstvu zemědělství. Člověk, který evidentně, fakticky, pozitivně, objektivně ušetřil tomuto státu stovky milionů korun, tak byl odejit, přestože to byl špičkový odborník z praxe, jehož praxe je naprosto nezpochybnitelná, jeho výsledky na resortu jsou nezpochybnitelné, a který byl z praxe a šel s platem dolů. Takže neříkejte tady něco jenom o politických náměstcích. To je v pořádku. Navíc pokud se nepletu, tak na Ministerstvu zemědělství stále politický náměstek je, ale tento odborník, který ušetřil stovky milionů, byl vyhozen. Ano, postupujete podle zákona, možná, protože tam skutečně se budou někteří zřejmě soudit.

Stejně tak si myslím, že kritiku si zasloužilo i za naší vlády to, co se dělo třeba na Ministerstvu zdravotnictví, protože systemizace se zneužívá k tomu, aby byli vyhozeni ti, kteří buď mají osobní spory nebo mají kontakt s nějakou politickou stranou. A protože jsou z nějaké politické strany, tak se vyhodí, přestože jsou z praxe, že jsou odborníci a že šli vlastně do státní správy dělat z altruismu. Jsem přesvědčen, že sekretariáty, které jste, pane premiére, zrušil na Úřadu vlády, že to je zcela legitimní. Je to naprosto v pořádku a nelze proti tomu nic říct. To je v pořádku. Jsou-li zrušeny některé sekce, jsou-li zrušeny místa členů vlády, tak je logické, že jejich aparát, který se zabýval tou politickou agendou, je zrušen. Ale pokud jsou v podstatě odstraněni odborní náměstci na ministerstvech, která jsou ve vaší vládě, tak je to něco zcela jiného. Opakuji, odborní náměstci.

Jsem přesvědčen, že vaše otázka, že nevíte, proč je tato schůze svolána, má dvě vysvětlení. Buď to opravdu nevíte a pak jste nekompetentní, nebo to víte a děláte z voličů a z nás hlupáky. Já jsem přesvědčen, že voliči nejsou tak hloupí, aby časem nerozpoznali, že si z nich děláte srandu, že v rámci svého PR tady věšíte lidem bulíky na nos a že si vnitřně odporujete svými stanovisky dlouhodobě.

Jsem také přesvědčen, že odvolání pana Kučery nebo odvolání šéfa České pošty je zcela v rukou vlády. Je to naprosto v pořádku. A osobně můžu mít výhrady k oběma pánům, můžu mít výhrady k dalším, které jste odvolali, ale tohle by neměla dělat vláda, která v této Poslanecké sněmovna kromě poslanců vaší strany nedostala žádný jiný hlas v hlasování o důvěře. Mohlo to počkat a mohli jste ty kroky udělat dále. Chápu, že jste nedočkaví, tomu dokonce rozumím, ale jsem přesvědčen, že vláda, přestože to udělat může, i když je v demisi, tak by to dělat neměla. A to je ten důvod. Ten důvod je v tom, že vláda, která nemá důvěru, která nedostala důvěru, tak prostě nemá dělat všechno to, co dělá vláda s důvěrou. A je přece evidentní, že v okamžiku, kdy v České republice máme vládu, která byla, jak už tady správně zaznělo, především proto, že prezident republiky nechtěl, aby pokračoval premiér Sobotka. To byl také důvod, proč na rozdíl od Německa ta vláda dál nevládne, a není tím vytvořen vlastně ani tlak na to, aby tady vznikla vláda, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny, no tak si to řekněme, jak to je. A stejně tak si řekněme, že Sobotkova vláda, která byla v demisi, také nedělala žádné zásadní rozhodnutí. A pokud jste zmiňoval Rusnokovu vládu, no tak s tím, co dělala Rusnokova vláda, nesouhlasila Poslanecká sněmovna, tak se také rozpustila a byly předčasné volby. Přece předčasné volby byly kvůli tomu, že tady byla Rusnokova vláda, která neměla důvěru Poslanecké sněmovny. To byl důvod k tomu, aby rozpustila Sněmovna.

Stejně tak jsem přesvědčen, že pro nás pro všechny je velmi důležité, abychom si připomínali fakta, a já hovořím o faktech, jak jste mluvil o projektu GI na koaličních radách, na vládě. Říkáte, že je to úspěch. Řekněme si, zda byly splněny všechny podmínky, které byly na začátku splněny, kolik je tam potom peněz, které se měly získat mimo státní rozpočet a kolik se tam nakonec dá ze státního rozpočtu. Nechci tím tady zdržovat, ale jsou to fakta.

Jsem přesvědčen, že Česká republika by měla zachovávat a i ústavní činitelé, bohužel toho nejsme svědky vždycky, i nepsaná pravidla. Neřekl bych tomu úplně, že to je zvykové právo, ale nějaká pravidla. V Ústavě ani v zákonech není napsáno všechno, že se nechodí na záchod na veřejných místech, v divadle třeba, v sále, že se nesmrká do rukávu, že se někoho nemusím opravdu dotknout nějakým způsobem, který není trestním činem nebo přestupkem.

Ano, a v tomhle případě je to podle mého soudu naprosto stejné. Tady přece jde jen o to, aby kroky, které děláte vy, které si tady zdůvodňujete, a jak jsem doložil na konkrétních faktech, které se týkají nejenom politických náměstků, nejenom sekretariátu zrušené agendy nebo zrušených částí Úřadu vlády. Tak v tomhle případě jsou tady odborní náměstci, jsou tady lidé, které by měli skutečně odvolávat ministři, popřípadě členové vlády, abych byl přesný podle Ústavy, kteří mají důvěru Poslanecké sněmovny. Vaše vláda nedostala důvěru, proto jste je dělat neměli. A udělejte si je, až tu důvěru dostanete díky hlasům, jak to vypadá, radikální levice a extremistů. Děkuji.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek: Metody, které používáte jako vláda v demisi, jsou mimořádně nebezpečné Fiala (ODS): Vláda v demisi má legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit Premiér Babiš: Máme čisté svědomí, neděláme čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře ODS: Vláda bez důvěry nesmí provádět zásadní personální změny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV