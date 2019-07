Bělobrádek (KDU-ČSL): Kdo nemá odpracováno, tak penzi prostě nemá

Děkuji, pane předsedající. Já doufám, že to ještě okomentuje paní ministryně, ale chtěl bych tady do řad SPD říct, skutečně se nevypočítává z průměrné penze nikomu žádná penze Kdo nemá odpracováno, tak penzi prostě nemá! Kdo nikdy do práce nechodil, tak nemůže mít, nemá odpracovány nějaké započtené roky. To je prostý hoax, který je na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí již asi deset let jasně vyvrácen, pořád rotuje, je to jedna z nejrozšířenějších podvržených zpráv. Prostě nikomu se z žádné průměrné penze penze nevypočítává. Ti lidé, kteří nikdy nepracovali, tak dostávají nějaké sociální dávky, ale není to důchod! Já doufám, že to paní ministryně vysvětlí, protože tak to skutečně není. A prosím, neopakujte tady podvržené zprávy! Z žádné průměrné penze se nikomu penze nevypočítává, když nechodil do práce. Tak to prostě není.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV