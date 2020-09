Bělobrádek (KDU-ČSL): My zase máme voliče, kteří říkají, že to nepotřebují

reklama

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

já jsem byl v Sobotkově vládě a my jsme skutečně měnili ten výpočet právě proto, že jsme se domnívali, že si penzisté zaslouží penzi alespoň 40 % průměrné mzdy. Proto se to změnilo. Nepamatuji si to možná na desetiny, ale dostali jsme se někde ke 38,5 % průměrné penze vzhledem k průměrnému platu, takže to svoje ratio mělo. Protože pokud bychom dále klesali, tak by to skutečně znamenalo absolutní relativní chudnutí penzistů.

Co se týká toho, co tady říkala kolegyně přede mnou, my zase máme voliče, kteří se na nás obracejí a kteří mají třeba penze vyšší a říkají, že to nepotřebují, že to nechtějí. Oni s tím naloží tak, že to pošlou na charitu, protože pokud má někdo penzi nadprůměrnou, tak proč by měl dostávat stejně jako ten, který to v zásadě potřebuje. A navíc se tady nemyslí na další skupiny, nejenom seniory, které by si to zasloužily. Proto ten náš návrh. Ono asi záleží na tom, s kým hovoříte. Ale ti, kteří mají podprůměrnou penzi, to samozřejmě ocení daleko více než ti, kteří říkají, že to je samozřejmě na úkor jejich vnuků. To znamená, že si musíme uvědomit, že jsou tady skupiny lidí, kteří mají penze třeba nad 15, 20 tis., a je otázka, jestli je skutečně spravedlivé a také rozumné, aby ten příspěvek dostali úplně všichni, i ti, kteří nemají problém s tím z penze vyjít. Samozřejmě je také potřeba myslet na ženy, které mají průměrně o 2 tis. korun menší penze, než mají muži. A je to způsobeno mimo jiné a ve velké míře i tím, že ženy se staraly o děti, měly dítě. Tím pádem měly nižší příjmy, nemohly potom také vykonávat třeba tak finančně ohodnocenou práci. A proto navrhujeme tu pětistovku za každé dítě, které ta maminka měla. A je to penze, to znamená jenom ten, kdo má odpracováno, ten, kdo pobírá penzi, ten by měl dostat pěstistovku.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

