Bělobrádek (KDU-ČSL): Pozor, zpráva z Rádia Jerevan

Z dobře informovaných, anonymních a neprůkazných zdrojů víme, že informace zveřejněná poslancem ANO o placení demonstrantů před Sněmovnou je pravdivá! Byli to provokatéři placení z ANO, kteří hodili prázdnou PETku, aby premiér mohl brečet nad násilníky z demokratické žumpy. Konec hlášení! (Samozřejmě vtip, ale radši to napíšu.)

Ale teď trochu vážně. Mezi demonstranty byli mí přátelé, lidovci i nelidovci. Nikdo za to nedostal zaplaceno. A já jim věřím. Prostě přišli občansky vyjádřit svůj nesouhlas s vládou národní hanby.

A já jim za to děkuji. Takže já to považuji za blábol vládního poslance.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

Ale ještě větší blábol mi přijde vyjádření premiéra. Cituji: "To jsou stále stejní lidé a neumím si představit, že by někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval. Jen tak, že se nudí." Konec citace.

Ti lidi se určitě nenudí, jen tu prostě nechtějí vládu s komunisty. Ne každý se dá totiž koupit. Nebo tu mám nějaké lidi, co za to dostali zaplaceno?

ZDE je odkaz k reportáži na Nově, kde vystupuje poslanec za ANO se svým tvrzením bez důkazů a kde je i vyjádření jedné z organizátorek demonstrace.

