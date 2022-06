Bělobrádek (KDU-ČSL): Vystřílet volně žijící ptáky úplně nemůžeme

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl jen požádat, já chápu, že v některých klubech musíte vystoupit všichni členové výboru a vyjadřovat se, ale nemyslím si, že je to úplně nutné a číst tady nějaké statistiky. Nicméně věcně k té problematice, která se týká nákaz, tak já můžu říct, že nákazami se Státní veterinární správa a její předchůdkyně věnovaly už desítky let. Díky eradikačním programům se podařilo vymýtit choroby, které jinak v Evropě ještě jsou. Monitoring je skutečně nastaven. Nevidím žádný důvod, proč by jakýmkoliv způsobem mělo docházet k jakýmkoliv změnám.

Například u ptačí chřipky tomu se dá zabránit jen velmi obtížně, protože ty nákazy přicházejí od volně žijících ptáků. To znamená vystřílet je úplně nemůžeme, a tak bych mohl pokračovat. Nicméně k čemu bych se chtěl vyjádřit, je problematika laboratorních zvířat, popř. pokusných zvířat, v tomhle případě pokusných psů. My jsme o tom diskutovali i na té schůzce, která se týkala primární centrální evidence psů. Je to tak, že každý pokus musí být schválen. Máme tady ústřední komisi na ochranu zvířat. Všechny pokusy jsou přísně sledovány, jsou zaznamenávány, a ta zvířata jsou označena, proto i v tom pozměňovacím návrhu je, že jsou buď čipovány nebo tetovány. To znamená u těch psů konkrétně je to tetování, to označení tam je.

To, že by došlo k nějakým excesům je velmi málo pravděpodobné. Státní veterinární vzor je prováděn. To znamená i u těch zvířat, u kterých se jednalo, to znamená proč by neměla být čipována zvířata, která jsou třeba v zařízeních Ministerstva vnitra nebo obrany, dává smysl. Ona označována jsou, jenom nebudou čipována, protože by tam zase musel chodit soukromý veterinární lékař, což je v zásadě vyloučeno. Třeba u specifických zvířat, která jsou bez patogenů, jak bych to řekl laicky, která nemají fyziologický mikrobiální profil, tak tam prostě vstoupit běžný soukromý veterinární lékař ani nemůže z důvodů technických a nákazových, a že by zrušili vlastně tyhle věci.

Takže já myslím, že se tím zabývat jistě můžeme, ale jsem přesvědčen, že ta současná úprava je dostatečná a že k tomu dochází. Jistě můžeme dát nějakou větu, která uklidní veřejnost, ale i u těch zvířat pokusných to označení je, a že by došlo k takovým excesům na území České republiky, si myslím, ta pravděpodobnost limitně blíží nule. A to říkám jako člověk, který se ochranou zvířat v rámci Státní veterinární správy zabývá.

