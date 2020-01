Bělobrádek (KDU-ČSL): Zabetonování možného použití přebytku státního dluhu by nemělo být tak striktní

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dvě poznámky. Jedna k vystoupení paní vicepremiérky - já se domnívám, že výbor by se skutečně měl dobře zaměřit na ten návrh, aby se přebytky státního rozpočtu daly pouze na dluh. Tomu samozřejmě rozumím. Na druhou stranu myslím si, že v některých případech je dobré si nechat volnější ruce, například pokud bude možnost nějaké investice do nějaké oblasti, která přinese dlouhodobý zisk a která bude strategická. Tam si myslím, že takhle striktní zabetonování eventuálního možného použití přebytku státního dluhu nevím, jestli by mělo být tak striktní. Ale to je věc pro tu diskusi a chci na to jen upozornit.

A druhá věc - souhlasím s panem kolegou Ferjenčíkem prostřednictvím pana předsedajícího, jen si nejsem úplně jistý, jestli u tabulkových míst je to možné. Naprosto souhlasím, takové volnější manažerské řízení, jako je možné ve firmách, by určitě bylo dobré, říct, tady máte objem prostředků, který si myslíme, že by byl dobrý na to, aby se zprocesovala ta funkce, a vy si už řeknete, jestli si najdete jednoho výkonného za vyšší plat, nebo méně. Ale obávám se, že ve veřejné správě to není úplně technicky možné. Pokud ano, tak jsem určitě připraven se o tom bavit, protože mi to přijde daleko pružnější a logičtější.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

