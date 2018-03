Bělobrádek: Pane Babiši, proč tady pořád veřejnost matete?

Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, pan Babiš tady opět předvedl to, co jsem před chvilkou říkal. My se neposloucháme. Já vůbec se nevyjadřuji k tomu, jestli pan Kučera nebo pan Elkán byli vhodnými kandidáty a jestli tam měli být. Já na ně mám také vlastní názor. Já se nezastávám jejich práce. Celá debata je přece o ten princip, co má a nemá dělat vláda v demisi. Přesto, že na to má právo z Ústavy. Je úplně jasné, že pan Kurz a další nemluví česky. Já to vím, pane Babiši, já s panem Kurzem, Merkelovou, Junckerem, Orbánem několikrát do roka obědvám. Já s nimi několikrát do roka mluvím i neformálně. Ale problém je v tom, že tady jsou úředníci, kteří jsou skutečně kompetentní, jsou jazykově vybavení, ale státní správa za vás o ně nestojí.

Co se týká celostátní konference, tak já nelžu, pane Babiši. To, že jsme si odsouhlasili na jedné celostátní konferenci, že odcházíme do opozice, je pravda, a bylo to proto, že prezident republiky řekl, že vy budete premiérem. A my jsme řekli, nikoliv že nebudeme ve vládě s Babišem. Slovo Babiš nikdy nezaznělo. To je zase otázka nikoliv personální, ale otázka principiální. My bychom stejně tak neseděli se Svobodou, a kdyby byli obviněni, tak ani s Kalouskem, ani se Sobotkou, ani s Fialou. To je otázka principiální. A až budete mluvit s těmi zmiňovanými na Evropské radě, tak se jich zeptejte, jestli by u nich bylo možné, aby byl jmenován premiérem člověk, který má takovýto problém. A také jsem nikdy neřekl, že jste něco ukradl a že jste vinen. To mně vůbec nepřísluší. Já ctím presumpci neviny. Takže abychom si tohle jasně řekli.

A my jsme byli připraveni jednat a měli jsme svoje podmínky. Ta podmínka evidentně nebyla splněna, ale přišli jsme s vámi jednat, zda pro vás tu podmínku, že vy budete premiérem, jestli ji nelze změnit. Takže neříkejte, že jsme nechtěli jednat. To je lež. My jsme se nepotkali, naše vzájemné pozice se nepotkaly, ale není pravda, že jsme nechtěli jednat a byli jsme připraveni jednat o vstupu do vlády s Hnutím ANO. Jenže vaše slova v Mladé frontě jsou jednoznačná. Vy jste tam řekl, že o koalici s KDU-ČSL jste nikdy neuvažovali. Tak tady nemluvte nepravdy. Stejně tak vysocí vaši představitelé hned v den voleb řekli, že o pokračování koalice s ČSSD a KDU-ČSL nestojí. Proč tady pořád veřejnost matete? Není to pravda.

Stejně tak je pravda, že se musím jasně ohradit proti tomu - já chápu, že vaše ego je velmi vysoké, že se těšíte na to, až budete mít bustu v Kapitolu, až se vám budou stavět sochy, až budete v čítankách, až se budou další prezidenti chodit klanět k vašemu hrobu. Tomu rozumím, každý máme nějaké ego. Ale říci, že jste udělal za tři měsíce víc než já za čtyři roky, tak to je právě výraz té nekompetence. Protože já jsem přesvědčen, že vy vůbec nevíte, co já jsem tam dělal. A vaše výroky o vědě, že z toho nic nepadá, že je to pro vás neuchopitelné, a to nebudu říkat všechno, co jste řekl, protože se to sem nehodí, protože ta slova nebyla slušná, ale vulgární, tak já vám můžu ukázat, když budete chtít, ale já vím, že o to nestojíte, protože víte všechno nejlíp na světě, tak to, že mě za moji práci poděkovalo vedení Škody Auto, za to, co jsem tam předvedl za ty čtyři roky, že si toho váží, co jsem udělal pro český průmysl, že na Svazu průmyslu a dopravy byla pěna chvála na to, co jsem udělal pro aplikovaný výzkum, to může říct, že udělal za tři měsíce víc jenom člověk, který buď neví skutečně, o čem mluví, anebo je to jenom výraz jeho zášti a nenávisti ke konkrétní osobě, ke mně. Já k vám, pane Babiši, necítím žádnou zášť. Ale myslím si, že je velmi dobré, abychom si ty věci říkali na rovinu. Takže to, že tady zpochybňujete to, že jsem tam nic neudělal nebo skoro nic neudělal, to je opravdu výraz buď toho, že jste s tím ještě neseznámil, a to já vám nevyčítám, jste tam krátce a měl jste o tom velmi bizarní představy podle vašich výroků, a stejně tak pokud je to jenom výraz osobní nevraživosti vůči mně, a nechci spekulovat, proč to je, ale myslím si, že to je úplně zbytečné, protože já jsem vám nikdy nic špatného neudělal, tak myslím, že je potřeba se podívat na objektivní fakta. Co se odpracovalo, v RIS3 strategii, v národních inovačních platformách, že je připraveno nové hodnocení, že je Mezinárodní rada. To všechno bylo v době, kdy jsem tam byl já. A ti úředníci, které jsem si tam přivedl podle vás, protože to byl nejenom Chvojka, ale i Bělobrádek, tak drtivá většina z nich byli lidé, kteří působili jinde v úřednických funkcích a došlo také k nějaké delimitaci. Třeba RIS3 strategie byla převedena z Ministerstva školství. A RIS3 strategie znamenala 70 miliard minimálně z evropských fondů. Chápu, že vaše Mladá fronta tehdy ještě psala, že je ohrožuji. Přitom se s Evropskou komisí všechno vyjednalo a můžou se peníze čerpat. Takže hovořit o tom, že jsem tam nic neudělal nebo skoro neudělal, beru jako osobní útok. Já to přežiju, ale myslím si, že to je zbytečné. Že je to opravdu zbytečné, protože já jsem nikdy osobní nebyl.

Pokud říkáte, že nevíte, co jsou nepsaná pravidla, já vás rozhodně nechci poučovat. Já mám úctu k lidem, kteří jsou o generaci starší, kteří v životě něco dokázali, podle vás já jsem v životě nic nedokázal. Dobře, můžu to akceptovat. Já si to úplně nemyslím, ale nemyslí si to ani více lidí, například vedení Škodovky, ale dobře. Tak nepsaná pravidla, pane Babiši, jsou například pravidla slušného chování. Že na jednání špiček, koalice druhé neposíláte slovensky vulgárně do pohlavních ženských orgánů, že o Angele Merkelové neříkáte na vládě, že se zbláznila, Juncker že má ty svý sklony, že chlastá a nechodí do práce. Já myslím, že to jsou výroky, které skutečně mezi ta nepsaná pravidla patří, že se nemají říkat. A jsem přesvědčen, že stejně tak nepostupujete na vládě objektivně, jak jste říkal. Třeba u těch církevních restitucí, četl jste vůbec, jaká byla stanoviska právníků jednotlivých resortů? Že to pravděpodobně bude v konfliktu s Ústavou? Vždyť si sám protiřečíte. Takže my vám žádný návod na to, jak s námi jednat máte, dávat nebudeme. Doporučuji autory: Guth-Jarkovský nebo bývalý ceremoniář Václava Havla. (Hlas z pléna: Špaček.)

Jsem přesvědčen, že my vám rozhodně nemůžeme dávat důkazy ve věcech trestně právních. Pokud bychom měli nějaký důkaz, tak ho nebudeme nosit na komisi, nebudeme ho nosit vám, ale předáme je orgánům činným v trestním řízení. Já bych tedy poprosil a opravdu nechci pokračovat v nějaké konfrontaci v osobních věcech, nemám to zapotřebí, ale chci vás poprosit jako člověk mladší, méně zkušený, který toho v životě nedokázal jako vy, je také pravda, že vy jste takový náš český disident, protože v době, kdy tady lidé seděli v kriminálu, protože chtěli demokracii, svobodu a podnikání, tak vy jste studoval v zahraničí, tak je pravda, s veškerou pokorou, že skutečně nejsem takový skvělý jako vy. A to přiznávám, je to tak a myslím to bez jakékoliv ironie. Tak vám chci navrhnout, abyste přestal na mě osobně útočit. Já vám slibuji, že se budu snažit, aby - jako jsem to měl ve zvyku, nikdy bych nebyl osobní - ale prosím, nepoužívejte tady skutečně agresivní nepravdy vůči mé osobě. Já s tím určitě přežiju, ale mám také rodinu a jim to vadí. A také to není důstojné role předsedy vlády. Jakkoliv nesouhlasím s tím, jakým způsobem tato vláda vládne a jakým způsobem vůbec vznikla. Zeptejte se paní Merkelové, pana Kurze, pana Orbána. Já s nimi mluvím tedy často. Tak se jich zeptejte, jestli v jejich zemích by bylo možné, aby byli jmenováni do funkce předsedy vlády, kdyby byli obviněni z trestného činu ekonomického charakteru.

Takže navrhuji vám osobní smír tady veřejně a budu se snažit ho co nejvíce dodržovat. Protože myslím, že osobní útoky do politiky nepatří. Pojďme se bavit skutečně věcně, pojďme se bavit o tom, co tahle republika potřebuje. Potřebuje důchodovou reformu, potřebuje daňovou reformu, potřebuje reformu veřejné správy, potřebuje zásadním způsobem posunout i v dalších podmínkách. A především potřebujeme - to, co vy říkáte, že jsem nenavrhl žádný zákon? My potřebujeme těch zákonů méně. My těch zákonů máme tolik, že už se v nich nevyznají ani právníci. A to, že chrlíte jeden zákon za druhým, taky s těmi tisíci, nebo desetitisíci zaměstnanci, jako ministr financí. To jste je všechny napsal sám? Nebuďte směšný. Vždyť to nemá smysl. My přece potřebujeme naopak, aby právní řád byl jednodušší, srozumitelnější a také, aby soudy nebyly alibistické a rozhodovaly nejenom podle litery, ale podle ducha zákona. A na tom jsme připraveni skutečně spolupracovat i z opozice. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL



autor: PV