Benda (ODS): Proč nám prostě vláda nesdělí, co v té auditní zprávě je?

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové,

já jsem se přihlásil také v reakci na pana kolegu Plzáka, ale dovolím si ještě jednu poznámku. Proč se tady hádáme o to, jestli něco vyšlo, nebo nevyšlo v Denících N? Proč nám to prostě vláda nesdělí, co v té auditní zprávě je? Proč nám to prostě vláda nesdělí? Já jsem čekal, že dnešní vystoupení začne tím, že vystoupí někdo za vládu a řekne nám ano, v té auditní zprávě je to a to, vrátíte tolik a tolik. My se budeme bavit o tom, jakým způsobem budeme minimalizovat škody. A ne že tady vláda sedí jako parta oukropečků, kteří se stydí za to, že nadělali škody ve prospěch Agrofertu, a teď to ani nepřiznají.

A druhá poznámka k panu kolegovi Plzákovi. Veřejný zájem se nikdy a nikde nedefinuje. Právě proto je to tento typ obecného pojmu. Protože musí být v jednotlivých případech vykládán. Nelze napsat toto a toto je veřejný zájem. Takových obecných pojmů máme v právu spoustu. Veřejný zájem je zmíněn v Listině, v Ústavě, v celé řadě dalších předpisů a musí být vždycky vykládán v konkrétním případě a v konkrétním vyhodnocení skutečností pro i proti.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.