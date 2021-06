Bendl (ODS): Z podvedených, pane premiére, děláte viníky

reklama

Kolegyně, kolegové, já jsem zvažoval, jestli vůbec dnes vystoupit, protože lidé vlastnící přednostní práva dnes poměrně široce charakterizovali důvody, které nás vedou ke svolání dnešního jednání Sněmovny, nicméně pan premiér mě vyzval. Trošku mně to připomínalo to jeho obrácení se na mě systém komunikace, který používal často David Rath, že nejlepší obrana je útok - než bych vysvětloval, radši každého okamžitě obviním z toho, co kdo dělal, nebo nedělal - aby tím zastřel své potíže a útočil a případně kriminalizoval každého, kdo se o něj jakkoli otřel.

K tomu Čapímu hnízdu. Z podvedených, pane premiére, děláte viníky. Je to systém - udělali jsme podvod, ale viník je Bendl, protože na nic nepřišel. - Je potřeba říct a připomenout, že ten nastavený systém kontroly nedokázal v minulosti mezi těmi tisíci žadateli odhalit skutečného vlastníka a přes celou řadu kontrol, které dělal krajský úřad za doby hejtmanování Petra Bendla i za doby hejtmanování Davida Ratha, i Evropská komise se podílela na kontrole těchto rozhodnutí, nedokázali odhalit skutečnost, že čestné prohlášení žadatele, že není malou či střední firmou, neodpovídá skutečnosti. To se projevilo až v čase. A já jen doufám - opravdu jsem se k tomu poslední dobou už moc nevyjadřoval, protože toto celé mají orgány činné v trestním řízení. Chápu, že ze strany pana premiéra možná politika je prostě taková, vždycky na někoho něco ukážeme, já jsem si to s Davidem Rathem opravdu hodně užil v minulosti, ukážete na někoho, ono už to na něm ulpí, vždycky tam něco jakoby zůstane. A já jen pevně věřím, že Policie České republiky nepodlehne žádné politice a že to bude systém padni komu padni, jestli se stal podvod, nebo nestal, aby za to ten, který ho případně učinil, patřičně v souladu se zákonem zaplatil. Ale musím připomenout, že opravdu 50 milionů na Čapí hnízdo jsou drobné.

Pan poslanec Volný tady říká, jak nespravedlivě útočí někdo z kolegů poslanců na pana Babiše a na Agrofert, protože 99,9999 % jsou nárokové dotace. Tak já vám tedy přečtu seznam nenárokových dotací a investičních pobídek, které nespravuje Ministerstvo zemědělství - to bych mohl dodat, pokud někdo bude mít pocit, že je toho málo, ale přečtu vám pouze kladná rozhodnutí o těchto podporách z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Začnu Operačním programem podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pro stenozáznam uvádím, že čerpám z interpelace, kterou jsem podal na pana ministra Havlíčka, která je veřejně na stránkách Poslanecké sněmovny k dispozici:

Úspory energie III. výzva Fatra, a.s. 690 tisíc. Úspory energie II. výzva Cerea, a.s. 2 028 tisíc. Úspory energie II. výzva 2 561 tisíc. Úspory energie II. výzva Cerea, a.s. 2 939 tisíc. Úspory energie II. Cerea, a.s. 2 797 tisíc. Úspory energie II. výzva Cerea, a.s. 2 556 tisíc. Úspory energie II. výzva Ethanol Energy, a.s. 72 039 tisíc. Úspory energie II. výzva Primagra, a.s. 930 tisíc. Úspory energie II. výzva Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. 2 096 tisíc. Potenciál I. výzva Výzkumný ústav organických syntéz 10 milionů. Inovace - inovační projekt I. výzva Pekárna Zelená louka 100 milionů. Aplikace I. výzva s účinnou spoluprací Výzkumný ústav organických syntéz 28 750 tisíc korun. Aplikace I. výzva s účinnou spoluprací Výzkumný ústav organických syntéz 20 034 tisíc. Inovace - inovační projekt I. výzva FARMTEC, a.s. 3 990 tisíc. Inovace - inovační projekt I. výzva Výzkumný ústav organických syntéz 16 184 tisíc. Úspory energie I. výzva Kostelecké uzeniny 5 716 tisíc. Úspory energie I. výzva Kostelecké uzeniny, a.s. 1 316 tisíc. Úspory energie I. Fatra, a.s. 4 778 tisíc. Úspory energie I. výzva Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s. 1 948 tisíc. Úspory energie I. výzva Primagra, a.s. 3 758 tisíc. Úspory energie I. výzva PENAM, a.s. 2 241 tisíc. Úspory energie I. výzva PENAM, a.s. 2 679 tisíc. To je jedna ze tří částí, kterou spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nenárokových podpor.

Ing. Petr Bendl



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Data platná k 10. květnu 2021 - cituji z dokumentu: Níže uvádíme přehled projektů společnostem z koncernu Agrofert, kterým je poskytována účelová podpora z programu TRIO za období 2014 - 2021. Program podpory výzkumu a vývoje s názvem TRIO byl schválen usnesením vlády ze dne 25. května 2015 č. 379. Usnesením vlády ze dne 30. 4. 2018 č. 280 bylo schváleno upravené znění programu TRIO. Program TRIO je naplánován na roky 2016 až 2022. TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií.

Příjemce - zase mluvíme o firmách skupiny Agrofert: Výzkumný ústav organických syntéz dotace 8 988 tisíc. SYNPO, a.s. Centrum organické chemie, další účastník, 4 555 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz 3 750 tisíc. ARDEAPHARMA, a.s. 4 829 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz 5 841 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz 7 600 tisíc. Synthesia, a.s. 9 474 tisíc. Technistone, a.s. 1 981 tisíc. Dr. Staněk, spol. s.r.o. a Výzkumný ústav organických syntéz 2 464 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. 6 958 tisíc.

MPO také poskytuje institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Centru organické chemie s.r.o. na období 2018 až 2022, které rovněž patří do koncernu Agrofert. Centrum organické chemie s.r.o. podpora za rok 2018 byla 6 663 tisíc.

A teď tedy alespoň, ať nezdržuji příliš, protože bych mohl číst samozřejmě dále, je seznam. Ale aspoň některé investiční pobídky v podobě úlev na daních. To znamená neposkytujeme cash jako Česká republika, ale říkáme těm firmám, máte-li zisk, můžete si jej odečíst z daní.

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 36% Ne 29% Mé pocity k němu jsou rozporné 35% hlasovalo: 5821 lidí

Přehled vydaných rozhodnutí o příslibu investiční pobídky společnostem ze skupiny Agrofert za roky 2014 až 2021.

CS CABO, spol. s r.o. Agrofert vlastní 48 % - rozšíření výroby sazí pro výrobu pneumatik a technické pryže 579,45 mil korun.

Fatra, a. s. - stoprocentně vlastněná Agrofertem, strop veřejné podpory 342,75 mil. korun.

Lovochemie, a. s. Agrofert, akciová společnost, 100 % - 591 mil. korun.

Pekárna Zelená louka - rozšíření výroby pekařských výrobků - 81,6 mil. korun.

PENAM, a. s. Agrofert stoprocentně vlastní - rozšíření výroby pekařských výrobků - 155,5 mil. korun.

Precheza, a. s. - rozšíření výroby titanové běloby - 289,4 mil. korun.

PREOL a. s. - rozšíření výroby extrudovaného řepkového šrotu - 46,95 mil. korun.

A teď se podržte, celková částka slevy na daních 2,48 mld. korun. Jenom si představte, co by tady asi dělala v minulosti opozice, a obracím se na ty, kteří jsou tady už více volebních období, kdyby třeba předseda vlády Topolánek nebo předseda vlády Petr Nečas, některá jeho firma, čerpala daňové úlevy ne 2,48 mld., ale třeba 5 mil, nebo milion. Ten kdysi porazil Stanislava Grosse, jestli si vzpomenete, protože taková byla kultura. Ona se furt jaksi zhoršuje.

Je otázkou, jestli, protože pan premiér říká, že už ty firmy neřídí, vlastně jeho odchodem jsou dnes ti manažeři tak schopní, že najednou je tam takový rozdíl v okamžiku, kdy vstoupil do vládních pozic, jestli to má, nebo nemá vliv. Já myslím, že to je věc svědomí pana premiéra. Já jenom tvrdím, že je v konfliktu zájmu a je v obrovském konfliktu zájmu. A nemůže se z toho prostě dostat, protože se nezbavil řízení těch firem. Jestli, a to se asi zřejmě stane, se potvrdí, že koncovým příjemcem firem skupiny Agrofert je pan premiér, pak si myslím, že to je prostě na odstoupení z funkce premiéra a je to na pád vlády, protože co tomu má potom říkat celý ten podnikatelský sektor v situaci, ve které se Česká republika nachází finančně.

Říká pan premiér "Nic vracet nebudeme." Jsme v situaci, kdy řada těch projektů, které jsou kritizované, ještě nebyly proplaceny Evropskou unií, nicméně byly proplaceny Českou republikou. A já jsem se ptal pana ministra Havlíčka, odkud. Musí být ve státním rozpočtu určeny finanční zdroje, jakýsi průtokáč, kterým tedy zpětně musí být požádáno a profinancováno. Chci se zeptat, jestli to tedy zaplatí Česká republika, abychom se vyhnuli tomu tlaku Evropské unie, nebo kdo to vlastně potom zaplatí. Já vím, že ta situace je složitá, ale znovu se vracím k tomu konfliktu zájmu. Prostě takto to není možné dělat a pan premiér se konfliktu zájmu zjevně nezbavil a zbavit nechce.

A ještě jednu věc tady přečtu, která je vlastně z ranku vlády, ale už ne tolik v ranku přímo pana premiéra, i když on tady několikrát říkal, že si ty věci řídí sám, že na vše dohlíží. A my všichni víme, že jeden z obrovských problémů byl nedostatek vakcín v závěru loňského roku a v začátku roku letošního. Tak odpovím čísly z interpelace, na kterou odpověděl premiér, aby bylo jasno, protože kolikrát se jenom řekne: no, my jsme nevyužili těch nabídek, která nám Evropská unie dávala, abychom objednali dostatek dávek, protože lidé na to čekali, a možná nemuselo umřít tolik lidí, kdyby těch dávek byl dostatek, možná jsme mohli ochránit mnohem více lidí, protože to byla hra o čas.

A tady se nám předkládalo, že vakcíny nejsou a že nás ještě vlastně ta Evropská unie šidí, tak já tedy musím zveřejnit to, co mi napsal pan premiér.

Ocituji to: Níže uvádím přehled doposud sjednaných smluv na úrovni Evropské unie, podaných objednávek ze strany České republiky, a to včetně předběžných rezervací. Vždy je uvedeno i nabízené množství, podotýkám, a zdůrazňuji výše objednávky a její zdůvodnění. AstraZeneca - maximální možný podíl, čti nabízeno 6 950 000 dávek. Česká republika objednala 3 mil. dávek. Rozhodnutí o objednávce 4. 9. 2020. Vysvětlení: tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě projednání s tehdejším předsedou České vakcinologické společnosti a zvláštním zmocněncem vlády, profesorem Romanem Prymulou, postupoval dle tehdejší strategie.

Johnson & Johnson - maximální možný podíl, to znamená, kolik bylo nabízeno, 4 790 186 dávek přesně. Česká republika objednala 2 mil. dávek. To je očkování pro 2 mil. osob. Rozhodnutí o objednávce - 14. října 2020 na základě rozhodnutí tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly, postupováno dle tehdejší strategie rezortu diverzifikace portfolia, zajištění vakcín v objemu pro cca 60 % dospělé populace a v okamžiku, kdy pandemie byla na ústupu.

Pfizer/BioNTech - maximální možný podíl 4,625 mil. dávek. Česká republika objednala 4 mil. dávek. Rozhodnutí o objednávce 27. 10. 2020.

Pan premiér dodává: tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula rozhodl o objednávce 2 mil. dávek. Toto rozhodnutí bylo nicméně negováno po výměně ministra zdravotnictví a ministr Jan Blatný rozhodl o navýšení objednávky na 4 mil. Navýšení na vyšší objem již nebylo možné z důvodu relativně pozdního oznámení požadavku, kdy již probíhalo přerozdělování nechtěných vakcín v rámci takzvaného bazaru.

Podotýkám, to jsem si nevymyslel, ani tady neříkám něco, co jsem někde slyšel, nebo od někoho, to je dopis a odpověď premiéra. A mohl bych pokračovat, nechci zdržovat. Zkrátka téměř všude jsme objednávali méně, než jsme mohli. A je to prostě věc každého svědomí, protože ty vakcíny nebyly. A myslím si, že bylo velkou odpovědností vlády, aby si zřídila pořádek a ty vakcíny v době, kdy měly být tady, tady zjevně být mohly.

Děkuju za pozornost.

Psali jsme: Bendl (ODS): Bolševník. S tím je potřeba se vypořádat Bendl (ODS): Co vysázíme, úspěšně sžírá přemnožená zvěř Bendl (ODS): Nemůžeme vědět, co se stane za deset let Bendl (ODS): Chci velmi poděkovat senátorům, že brání ostudě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.