Berg (Zelení): Režim reaguje násilím, jinak to neumí

V celém Rusku, od Kaliningradu na západě po Vladivostok na východě, vyšli v sobotu do ulic lidé, aby protestovali proti zkorumpovanému režimu Vladimíra Putina. Spouštěčem demonstrací bylo zatčení opozičního lídra Alexeje Navalného, který se do Ruska vrátil poté, co přežil pokus o otravu ze strany ruských tajných služeb. Ten také zveřejnil video, ve kterém ukázal monstrózní majetky Putina. Proto je hlavním heslem frustrovaných Rusů “Putin je zloděj”.

Demonstrovalo se i v Jakutsku kde teploty klesají k minus 40, demonstrovalo se v malých i velkých městech a hlášeno je skoro dva tisíce zadržených.

Spolupředseda Zelených Michal Berg to komentuje: "Režim reaguje násilím, jinak to neumí. V Bělorusku se demonstruje už pět měsíců, jak dlouho to bude trvat v Rusku? Nakonec to ale skončí dobře - násilím nejde tohle udržet. Evropa těmto lidem navíc může pomoci. Jednak morálně - demonstrovalo se třeba i v Praze, ale taky konkrétními kroky. V případě Běloruska to bylo zrušení hokejového mistrovství, v případě Ruska by to mělo být odmítnutí projektů jako jsou Dukovany nebo plynovod Nord Stream 2. Jsou to totiž peníze právě z těchto typů spolupráce, které východní násilné režimy pomáhají držet u moci."

