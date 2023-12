Berg (Zelení): S novým jízdním řádem přišlo další zdražení na železnici

reklama

Zatímco slevová karta IN25 se díky své relativně nízké ceně stále vyplatí i pro sváteční cestující, IN50 se vyplatí stále méně: jednak díky převzetí dalších linek jinými dopravci, jednak neuznáváním slev u krajských tarifů, které sice ČD obsluhují, ale za podmínek krajů.

Máme tady tak dva trendy, které vyhání z vlaků časté cestující, kteří ale nejezdí přesné trasy a nevyplatí se jim tedy časové jízdenky, ale cestující, kteří jezdí často různé trasy. Pro ty bude bohužel auto častěji cenově výhodnější.

V jiných zemích se naopak snaží cestování vlakem dělat dostupnější. V Rakousku mají Klimaticket, jízdenku na všechnu veřejnou dopravu v zemi za 1095 euro, tedy 26 tisíc Kč. U nás je možné koupit za 31 tisíc oneticket, ale platí jen ve vlacích (a ještě ne ve všech).

Nebo Hesensko, šestimilionová spolková země, umožňuje neomezeně cestovat za 31 euro měsíčně, tedy cca 750 Kč. Hesensko je velké jako všechny naše kraje na Moravě a ve Slezsku dohromady. Pro srovnání, neomezená jízdenka například po Zlínském kraji stojí 2500 Kč na měsíc.

Jsou ale i dobré zprávy. Už pár dnů je možné v aplikaci ČD MůjVlak koupit jízdenku i na zpožděný vlak v čase, kdy původně vlak již měl ze stance odjet. To doposud možné nebylo.

Výrazně se také modernizuje vozový park. Na jaře dojezdí poslední ikonické elektrické jednotky 460, které jezdí už 50 let. Výrazně ubude i motoráků 810 a zmizí i velká část osobních vozů z konce 80. let, tzv. Honeckerů.

Velké vyřazení je možné díky nákupu 110 dvou- a třívozových jednotek RegioPanter, 76 dvouvozových motorových jednotek RegioFox a 20 devítivozových expresních souprav ComfortJet. České dráhy během několika málo let nasadí do provozu nejméně 612 úplně nových vozidel.

V čem železnice dlouhodobě zaostává je kapacita; a díky opravě klíčové trati u Lipníka nad Bečvou se kapacita ještě sníží. Nedostačují také objednávky státu na některých tratích, páteční spoje Brno-Ostrava a v neděli zpět jsou tradičně vyprodané a podobné je to na jiných tratích.

Zlepšuje se spojení do zahraničí – z Prahy do Polska nebo častější spojení Ostrava – Vídeň. Česko získá také nová noční spojení (Praha-Vídeň, Brno-Berlín), díky tomu že přes něj projíždí spoje rakouských drah. Praha bude mít spojení nočním spacím vlakem Nightjet do Vídně (odjezd 0:18, příjezd v sedm ráno do Vídně). Stejným vlakem, jen opačným směrem pak získá noční spojení Brno do Berlína (odjezd 0:26, příjezd 8:18).

A nakonec drobnosti: vznikly nové zastávky Praha-Rajská zahrada a Orel u Slatiňan na Chrudimsku. Naopak v březnu slibované spojení zlínského kraje osobními vlaky na Slovensko se stále nekoná.

A co by měly být priority vlády ve veřejné dopravě?

1. Masivní investice do kapacity železniční sítě.

2. Zastavit pokusy o likvidaci části uměle utlumované regionální železniční sítě, které vidíme u některých krajů

3. Podpora stavby cyklostezek pro každodenní dojížďku do měst, včetně skutečné preference cyklistů při plánování dopravní infrastruktury ve městech.

4. Změny tarifní politiky, aby byly jízdy hromadnou dopravou na krátkou vzdálenost (kterých je nejvíc) výhodnější než cesta autem.

