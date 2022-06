Berki (STAN): Automaticky předpokládáte, že politický náměstek je jakási trafika

reklama

Děkuji, jedna taková technická - moje příjmení se skloňuje, byť to tak nemusí úplně nutně být, tak my ho skloňujeme. Já vám rozumím. Mně ale na tom poměrně vadí, že automaticky vlastně předpokládáte, že politický náměstek je jakási trafika. To je zodpovědnost toho ministra, jestli si vybírá lidi, kteří tam skutečně budou pracovat nebo jestli to bude někdo, kdo si bude jenom vozit zadek, když použiju v podstatě vaše přirovnání.

Ale znovu, ten princip je přece ten, že ministr tam přichází skutečně dělat politiku, politicky to řídit. A myslím, že se shodneme na tom - a teď koukám především na bývalé ministry - že na jednoho člověka některé té práceoe prostě mnoho, že tam ten tým potřebuje. A já jsem jenom reagoval na to, že říkáte, že ty lidi má vybírat pomocí výběrového řízení, tedy teď to vnímám jako formální výběrové řízení.

Ale to si neumím představit, jak bude probíhat, protože mně naopak toto připadá, že je čistší, protože říkám, že jedním z těch kritérií je například politická příslušnost, protože já to nevnímám automaticky negativně. Já to vnímám tak, že ten člověk tou politickou příslušností také říká, jestli bude naplňovat stejnou politiku jako ten ministr. A to si myslím, že je prostě legitimní.

