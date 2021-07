Bernard (STAN): Jak hluboko jste klesl, pane premiére

reklama

Vládní administrativa v rozvalu, ministři se mění jak figury na orloji, ten předposlední na zdravotnictví ani neví, že by měl platit daně.

Stát žije na dluh a zcela nelogicky snížil daně a zvyšuje částky na volební úplatky tomu zbytku občanů, kterému je jedno Palermo v Brně a obrovský klientelismus na ministerstvech (to je slušný výraz pro uplácení v úřednické mašinérii). Ministr vnitra si hraje na Jamese Bonda. Dámy na financích a sociálních věcech si za chvíli vjedou do vlasů v hádanici o to, komu dají hodně, komu víc a komu málo. To vše ale znamená jen drancování veřejných financí. Ale podívejme se na to racionálně. Vláda neřeší nic kromě svých problémů. Mezitím se nám moderní svět vzdaluje mílovými kroky. Jsme zoufalí v digitalizaci, výstavbě dálnic a modernizaci železnic. Smějeme se Němcům za jejich přístup ke Green Dealu, ale kdybych si měl vsadit, jestli v budoucnu z jejich nových technologií budou profitovat oni nebo Česko se svým konvenčním přístupem à la osmdesátky, běžel bych do banky a všechny své úspory vsadil na západní sousedy.

Stát se nám vymknul z kloubů. Rozhodovací procesy obrátil naruby. Dříve, při jakémkoli zpochybnění evropské komise a jejích orgánů, přišel žadatel o dotaci a mohl se zpětně soudit. Světe div se, dnes je to obráceně. Všechny ministerstva makají na plné obrátky, aby zakryly konflikt zájmů (eufemisticky řečeno) a nestandardní přístupy Andreje Babiše a Miroslava Tomana. Stát brání tyto pretendenty klientelismu, vyplácí jim štědré dotace z našich daní a chce se soudit s Evropskou unií, která samozřejmě logicky brání peníze daňových poplatníků z Německa, Dánska či jiných čistých plátců EU. Protože jejich peníze se ztrácí v kapsách pracháčů, kteří nás zavalují řepkou, rádoby inovativními toustovými chleby nebo povzdechy nad super projektem Čapí hnízdo.

Babiš při otevření tohoto objektu prohlásil: „It is the best project I have ever invented.“ Přesto naše policie pět let dumá a mudruje, jestli ten projekt dělal Andrej Babiš. Prostě Česko. V jednom jsme ale nejlepší na světě. Za covid platíme největším počtem mrtvých, a to především díky této vládě. Pan premiér se při vyslovování nedůvěry choval jako Vašek, co práská bičem na pořádné kupě hnoje. Při tom lhal, jako když oběžník STB tiskne. Za všechno může opozice a nejvíc ti prokletí Piráti a Staňáci. Všechny lži a fauly premiéra by vydaly na knihu. Uvedu ale jen pár příkladů: Andrej Babiš lže, když tvrdí, že Piráti chtějí nuceně nastěhovat do velkých bytů nájemníky, nejlépe migranty. Myslím, že by si za toto lživé prohlášení měl dát studený hadr na hlavu, zatím si ale pouze vysloužil předžalobní výzvu Ivana Bartoše o omluvu. Pak má zase premiér problém s cizáky, kteří nám sem jezdí. No jasně, dráty na hranice. Navíc, není on sám ve svých očích tak trochu cizák? Osobně mám Slováky rád, ale Biľaka, Husáka a Babiše si mohli odpustit. Premiér nechce muslimskou Evropu. K tomu dodávám, že Piráti a STAN také ne.

A ještě nechceme Evropu oligarchickou, korupční a neschopnou. Nechceme, aby nám vládli zloději a nemehla.

Poslední myšlenka na konec: „Já jsem to už říkal tisíckrát, že Česká republika je svrchovaný stát a my budeme rozhodovat, kdo tady bude pracovat a kdo tady bude žít.“ To zní dost neuvěřitelně od komunisty a agenta STB, který podporoval režim, jenž bez požehnání Kremlu neudělal prakticky nic. Ale možná bychom si to měli přeložit nějak takhle: „Vy nám z Evropy navalte prachy a my si je tu přerozdělíme podle svého.“ A nalijme si čistého vína. Piráti a STAN nahánějí hrůzu oligarchům nahoře a kmotrům dole. Jsou transparentní a na žádné dohody nepřistoupí. To je ten největší problém. Proto jsou nyní hlavním terčem lživých útoků pana premiéra.

Dobře to shrnul Vít Rakušan, který okamžitě označil Babišova slova za nahnědlou rétoriku a vyvolávání strachu. Přesně! O nic jiného v tom nejde. Ukázalo se, že král je zoufale nahý a neschopný. Budeme tedy zase vrtět psem, strašit migranty, kteří sem notabene ani nechtějí. Když dochází argumenty, vytáhne se starý dobrý šovinismus a nacionalismus.

Bože, jak hluboko jste klesl, pane premiére.

Josef Bernard



