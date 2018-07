Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): „Čarodějnice“ zvaná Andrej Babiš

Většina lidských prosťáčků se domnívá, že k bohatství lze dospět pouze nehoráznými podvody a zlodějnou. Na této představě byla vybudována též ideologie komunismu, která znásilňovala tento svět plných 73 let (1917 – 1990). „Lidé bděte!“, jak prý údajně prohlásil klasik.

Přes osm měsíců nebyl schopen parlament sestavit vládu. Jde o jakýsi výkon pro Ginessovu knihu rekordů. V poválečné Evropě to nemá obdoby. Většina poslanců parlamentu je nekompetentní. Myslí v první řadě egoisticky na sebe a nikoli na blaho národa.

Do náruče komunistů nevstoupil Babiš dobrovolně. Vehnala ho tam neschopnost lídrů ostatních politických stran parlamentu s neschopností najít nějaký férový kompromis pro sestavení vlády.

ONI JSOU VINI, NIKOLI BABIŠ! Když parlament neumí sestavit vládu, jinými slovy, neumí vládnout, tak to není parlament, nýbrž jakési seskupení politických příživnníků: „Prasata se střídají, koryto zůstává!“

Každý ať hledá selhání nejdříve sám u sebe: "Co jsem udělal já proto, aby vládní krize nevznikla?" Ježíš Kristus: "Ten, kdo z vás je nevinnen, ať první hodí kamenem!"

Někteří politici se dovolávají trestního stíhání Babiše. Co je to za demagogii? Ten, kdo je trestně stíhán není vinnen. Vinnen je pouze ten, kdo je odsouzen. V případě Babiše se jedná o jakýsi druh honby na čarodějnice.

Persumce neviny, čl. 40, odst. 2, Listiny základních práv a svobod: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“ In dubio pro reo. Naši, tzv. „demokraté“ používají často metody jednání připomínající komunistickou totalitu: „Utopit uspěšného na lžíci vody!“.

Dr.Dr. Jan N. A. Berwid-Buquoy KDU-ČSL

Dr.Dr. Jan N.A. Berwid-Buquoy

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pakliže naše komunisti (KSČM) se rozhodli podporovat miliardáře proti tzv. „demokratům“, přestali být komunisty a oni, tzv. „demokrati“, začali být komunisty. Svět stojí na hlavě!

Jako katolík, věřící křesťan a majitel zámeckého kostela prohlašuji: V případě Babiše jednáme nekřesťansky a dopouštíme se hlubokého hříchu. Myslím si, že Bůh nám to tolerovat nebude. Prohlašujeme se často za křesťany a odříkáváme otčenáš, ale ne zřídka jdeme cestou Ďábla. Zde bych chtěl citovat sv. Tomáše Akvinského: „Dělej Ďáblu dobře a peklem se ti odmění!“

Jaký to má smysl praktikovat „hon na čarodějnici“ zvanou Andrej Babiš?

Dejme místo toho šanci Babišově vládě – ať ukáže, co umí a teprve potom ať v příštích volbách rozhodnou opět voliči. Je to daleko reálnější a férovější než někomu „házet klacky pod nohy“ a tím udržovat tento stát neříditelným. Dejte šanci národu proti vlastním „korytu“. Komunisti tuto šanci Babišovi dávají. Jaká to absurdita! Komunisti chrání miliardáře před nedomyšlenou omezeností tzv. „demokratů“. Komunisti usilují o to, aby miliardář Babiš a jeho vláda přežili. Lenin, Stalin, ale i Gottwald s Husákem se obrací v hrobě rychlostí hospodského větráku!

Jsou si vůbec vědomy demokratické strany parlamentu, co v tomto směru napáchali?! Nejsou, zračí se to na každém kroku – řítíme se do propasti...

Parlamentáři, já chápu, že každý musí z něčeho žít a když už jste si vyintrikovali vlastní „korýtko“, chcete si jej, coby finančně výnosný pramen, udržet. Nikdo vám ho však nebere! Naopak, hrozí zde akutní nebezpečí, pakliže se nenaučíte žít z Babišových úspěchů (a Sobotka to neuměl), uvrhnete sebe a vaše politické strany do existenčního nebezpečí – volič vás volit nebude!

Buďte realisti! Nevhánějte „čarodejnici“ Babiše do rukou komunistů a zachraňte si tím i svá výnosná koryta. Pakliže vás Bůh potrestá a vy o ně příjdete, z čeho chcete žít?

Psali jsme: Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): 50. výročí persekuce důstojníků a vojáků po 21. 8. 1968, v době temna Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): Tajuplný rozhovor Roberta F. Kennedyho s Lenkou Janáčkovou - 1968 Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): Proč Zeman vyhrál volby? Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): Povstání za železnou oponou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV