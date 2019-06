Birke (ČSSD): Do sportu dětí a mládeže investujeme nemalé finanční prostředky

Do Náchoda zavítal vzácný host - olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa v ledním hokeji, dnes poslanec Parlamentu ČR Milan Hnilička. Jeho první kroky vedly na radnici, kde ho v obřadní síni přivítal kolega z poslanecké sněmovny a starosta Náchoda Jan Birke společně s místostarosty Pavlou Maršíkovou a Františkem Majerem.

„Sport je to, co nás oba spojuje a od malička provází životem. Nyní je to hlavním společným tématem i v poslaneckých lavicích a já jsem moc rád, že jsem dnes mohl svému kolegovi ukázat, jak to funguje na té komunální úrovni, že do sportu dětí a mládeže investujeme nemalé finanční prostředky. Určitě se shodneme na tom, že se to vyplácí," komentoval návštěvu starosta Jan Birke.

V dopoledních hodinách bylo za jeho účasti Milana Hniličky a dodavatelů stavby slavnostně otevřeno zrekonstruované víceúčelové hřiště sousedící s atletickým stadionem na Hamrech.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště probíhala od května 2018 do konce května letošního roku a během úprav, které provedla firma VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, byl na hřiště položen umělý trávník, za brankami naistalovány záchytné sítě, v okolí hrací plochy zámková dlažba a stožárové osvětlení. Nová krytina na tribuně je dílem firmy Vše pro stavby, s. r. o. Tribunu lavičkami z betonových bloků a sedací část pak lavičkami z hoblovaných fošen osadila firma Bezedos, Velké Poříčí. Díky novému mobiliáři a dalšímu vybavení, jako jsou branky na házenou, sítě na volejbal nebo basketbalové koše mohou hřiště využívat sportovní oddíly, ale také školní mládež i široká veřejnost. Náklady na nové víceúčelové hřiště představují částku více než 5,5 mil. Kč.

V doprovodu správců náchodských sportovišť a ředitelky ZŠ T. G. Masaryka, kde od září vzniknou nové sportovní třídy, seznámil starosta Jan Birke svého kolegu Milana Hniličku se sportovním zázemím v Náchodě, jeho dostupností a využitím.

„Debata o tom, jak v Náchodě fungují jednotlivé oddíly, jak využívají sportoviště a jak je sport podporován městem, je pro mě velmi přínosná. Znám starostu Birke jako poslance, resp. jako člověka, který drží slovo, a to je vidět i tady v Náchodě. Péče a podpora sportovnímu zázemí tady není jen heslem, ale je opravdu znát na každém kroku," uvedl Milan Hnilička po tom, co si prohlédl atletický stadion Hamra, sousedící plavecký bazén a ocenil i skvělou polohu zimního stadionu a ZŠ TGM.

Odpoledne vedení města Náchoda společně s poslancem Milanem Hniličkou a za účasti dětí ze ZŠ T. G. Masaryka a mladých hokejistů pokřtili na zimním stadionu v Náchodě zbrusu novou elektrickou rolbu.

Rolba značky Zamboni 650 electric disponuje bezkartáčovým pohonem na střídavý proud, systémem předzalití hlubokých vrypů s funkcí bezztrátového systému mycí vody, pohonem 4x4 či nabíjecí stanicí, což přispěje ke kvalitnější i rychlejší údržbě ledové plochy. Novinka přišla na bezmála 4,2 mil. Kč a již od neděle bude plně sloužit při přípravě ledu. Ledová plocha bude k tréninkům hokejistů připravena již od července.

