Bláha (ANO): Je lepší nechat ty peníze na kupě a rozdělit je, až budeme vědět, kde budou potřeba

Vážené kolegyně, kolegové. Já se chci pozastavit nad jednou věcí, která tady neustále zaznívá. Vy tady plísníte neuvěřitelně vládu a přesněji říkáte, dejte nám přesný rozpočet, kam co přijde. Já si myslím, že to je to nejhorší, co můžete udělat, protože v této situaci by bylo lepší ty peníze nechat na kupě a opravdu je rozdělit v okamžiku, kdy budeme vědět, kam přesně budou potřeba, protože za měsíc situace může být úplně jiná. Na investice třeba nezbude vůbec nic, protože bude více potřeba do sociální politiky nebo do jiných záležitostí.

Ale co bych chtěl především říci. Vy tady plísníte vládu. A na druhou stranu se rozplýváte nad tím, kam sáhlo to Německo, jak hluboko sáhlo do kapsy a ono na to vlastně mělo. Ale to, že jsou o 36 % vůči HDP více zadluženi než my a že naše zadlužení vůči průměru Evropy je o 40 % nižší, na to nikdo pořád nepoukázal. Takže je potřeba se zamyslet, co tady hodnotíte. A pokud chcete hodnotit, tak opravdu přestaňte přehazovat miliardy vidlemi, když nikdo z vás není schopen určit, co vlastně bude nutné udělat. Děkuji.

