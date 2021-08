Bláha (ODS): Budoucnost svinarského mostu je v rukou zastupitelů

reklama

Část mostu město před třemi lety získalo darem od Královéhradeckého kraje, který zde přes řeku Orlici postavil most nový.

Zpracovaná studie navrhuje tuto historickou mostní konstrukci využít jako přemostění Piletického potoka v zóně Sever za nákupním centrem a depem dopravního podniku.

Fragmenty mostu jsou ve Svinarech provizorně odložené z doby zahájení stavby nového v létě roku 2018. „O zachování části původního mostu plukovníka Šrámka rozhodlo ještě předchozí zastupitelstvo. Bohužel k tomu došlo bez návrhu na jeho další využití i bez finančního krytí alespoň na převoz a zakonzervování, aby nedocházelo k jeho dalšímu znehodnocování. Odbor majetku pravidelně žádal o potřebné finance ve výši 2,2 milionu korun právě na jeho uskladnění na letišti do doby, než se připraví území pro jeho další využití. Žádalo se jak v roce 2019, tak i vloni a letos na jaře, bohužel neúspěšně, nyní se bude žádat znovu,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast investic a rozvoje města Jiří Bláha. O uvolnění potřebných financí budou 30. srpna rozhodovat zastupitelé na svém zasedání.

Součástí městského majetku se fragment původního svinarského mostu stal na vlastní žádost města začátkem roku 2018, kdy jej získalo od Královéhradeckého kraje. Za účelem hledání možností dalšího využití byly zpracovány dvě studie, z nichž jedna byla dokončena v letošním roce a která se podrobněji zabývala stavem konstrukce i předběžnými odhady nákladů. Jen samotná oprava a repase fragmentů mostu by se podle aktuálních cen mohla pohybovat kolem 12 milionů korun. „Nejprve ale musí zastupitelstvo poskytnout prostředky na převoz konstrukce na letiště a její zakonzervování. Následně by byl most skladován do doby, než bude území připraveno, což je odhadem pět až deset let. Současně za předpokladu, že budou na přípravu území uvolněné potřebné finance. Následovat by mělo vyčištění, postupné restaurování včetně kompletní obnovy některých dílů, zejména mostovky. Případnou poslední fází by byl převoz a instalace na meandrujícím Piletickém potoce, což bude vyžadovat vybudování nové podpěry uprostřed toku,“ dodává náměstek Jiří Bláha.

Starý most plk. Šrámka ve Svinarech z roku 1911 byl už v roce 2014 navržen k prohlášení za kulturní památku. Jeho nýtovaná konstrukce měla historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství na počátku 20. století. V následujícím roce byl však tento návrh Národním památkovým ústavem zamítnut. Most sloužil pro veškerou dopravu do roku 2017, kdy jej Královéhradecký kraj kvůli havarijnímu stavu ponechal k využití pouze pro chodce a cyklisty. Rekonstrukce ocelové konstrukce mostovky by byla technicky i ekonomicky velmi náročná, proto byl most v roce 2019 vyměněn za zcela nový.

