Bláha (ODS): Lhoteckou ulici čeká další část rekonstrukce

Část Lhotecké ulice v Malšově Lhotě v úseku od Stříbrného rybníku po ulici K Břízkám čeká od 1. července do 29. září uzavírka. Důvodem je rekonstrukce této krajské komunikace.

Město Hradec Králové na opravu silnice naváže stavbou nových a opravami stávajících chodníků a okolní infrastruktury, za které ze svého rozpočtu zaplatí 10,7 milionu korun. Práce na sebe navazují a budou prováděny při plné uzavírce, veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách.

Rekonstrukce navazuje na předchozí opravy Lhotecké a Úprkovy ulice v Malšovicích. Nadcházející etapa, kdy dojde na rekonstrukci Lhotecké ulice v délce 1,38 kilometru od Stříbrného rybníku až k rozhraní katastrálních území Malšova Lhota – Malšovice, bude rozdělena na dva úseky. Rekonstrukce první části v délce 670 metrů od ulice Stříbrný potok ke křižovatce s ulicí K Břízkám začne 1. července a potrvá do 29. září. Na druhý úsek v délce 708 metrů se stavbaři zaměří příští rok. „Je to další z projektů, kde budeme spolupracovat s Královéhradeckým krajem a já pevně věřím, že se vše podaří zkoordinovat. Silnice v těchto místech je ve špatném stavu, navíc v určitých úsecích chybí chodníky, celková oprava této komunikace je skutečně potřeba,“ sdělil Jiří Bláha, investiční náměstek primátora Hradce Králové.

Akce je sdruženou investicí kraje a města. Rekonstrukci komunikace a vegetačních úprav ve výši 48,3 milionu korun uhradí Královéhradecký kraj, nové chodníky, veřejné osvětlení, přeložky plynu a přípojky, napojení dešťových svodů a sadové úpravy celkem za 10,7 milionu korun zaplatí město Hradec Králové.

Veškerá veřejná vozidlová doprava, MHD a linkové autobusy budou od 1. července vedeny po nejkratších možných objízdných trasách vyznačených svislým dopravním značením. Řidiči jedoucí z Malšovy Lhoty od Stříbrného rybníku se do Hradce Králové dostanou pouze objížďkou přes svinarský most. Vozidla jedoucí z Malšovy Lhoty od ulice K Břízkám směrem k Malšovicím musejí pro cestu do Svinar nebo Bělče využít objízdnou trasu přes silniční okruh a křižovatku Tesla.

Objízdná trasa pro MHD bude ve směru od Malšovic vedena ulicemi Lhotecká – Akátová - Bělečská - K Břízkám a Leknínová – Lhotecká, ve směru od Svinar bude končit na zastávce Stříbrný rybník a pro otočení využije bývalou točnu. Pro linky č. 11 a 17 bude platit od 1. července nový jízdní řád.

V termínu od 2. do 29. září navíc pojedou školní spoje na linkách 11Š a 17Š (11Š: Štefcova, Úprkova, Orlice park, Poliklinika 2, Stoletá, Silnice, Terno, Ostravská, Parlament, Podhůří, Podhůrská, křižovatka Běleč, Svinary, Hájovna, Stříbrný rybník; 17Š: Stříbrný rybník, Hájovna, Svinary, křižovatka Běleč, Podhůrská, Podhůří, Parlament, Ostravská, Terno, Silnice, Stoletá, Poliklinika 2, Orlice park, Úprkova, Štefcova).

autor: PV