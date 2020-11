Bojko (SPD): Vláda si vlastně s Ústavou doslova vytírá zadek

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já nevím, pro koho tato vláda pracuje, ale určitě ne pro blaho občanů České republiky. Podařilo se vám nesmyslnými nařízeními, restrikcemi, příkazy a zákazy rozdělit společnost, postavit proti sobě rodiny, kdy v některých rodinách senioři odmítají návštěvy ze strachu, odmítají návštěvy svých vnuků, dětí, ze strachu, aby je náhodou nenakazili.

Postavili jste proti sobě mladé, seniory, živnostníky, zaměstnance, to se povedlo naposledy Gottwaldovi za jeho hrůzovlády. Nemožnost se důstojně rozloučit se zemřelými. Já si to opravdu nedovedu představit, kdybych měl dneska dělat pohřeb svému tatínkovi, který byl z deseti sourozenců, a nemohl bych tam pozvat všechna vnoučata, je to hrozné. Vystrojit svým dětem krásnou svatbu, nemožné. Zajít si společně na bohoslužbu, nemožné. Na jaře bylo prakticky nemožné oslavit největší křesťanský svátek, vzkříšení Krista. To byla pro mnohé věřící obrovská rána. Čeká nás to samé i o dalším křesťanském svátku, tedy o Vánocích? Zakážete rodinám se sejít? Mnohé rodiny se takhle sejdou společně právě jen jednou za rok o Vánocích, když mají děti a vnoučata ve světě za prací. My jsme to měli úplně stejně. Naše děti pracovaly v Irsku, v Anglii, v Austrálii, a přijely na Vánoce, a to byl pro mě největší nádherný zážitek, když jsem je opět mohl obejmout. Toto nám zakážete? Nevím.

Vaše nekompetentní nařízení a příkazy, zavření restaurací, škol, sportovišť, hotelů, penzionů, kadeřnictví, pedikůry, prodejny oblečení, bot, hračkářství, knihkupectví, akvaparky, dětské koutky, herny, krachují taxislužby, nemluvě o tom, že v autoškolách měli někteří studenti těsně před závěrečnými zkouškami, které už asi zřejmě neudělají. A navíc teď jsem slyšel, že se navyšují minimálně o 2 tisíce ceny autoškol, prostě spousta zejména drobných živnostníků opravdu nemá vatu, aby toto přežila, a skončí na úřadu práce. Toto je záměr?

Chápal jsem některá nařízení na jaře, také jsem měl obavy, protože jsme měli jen jednostranné informace. Ale teď jsem přesvědčen, že tato nepandemie je nástroj moci ovládnutí občanů a zničení střední třídy, která se už nevzpamatuje. Zavřít školy, to byl také opravdu geniální tah. Nechat děti doma, se kterými musel zůstat na ošetřovném jeden z rodičů, který potom samozřejmě chybí někde v pracovním procesu, zejména ve zdravotnictví, kde je část ošetřujícího personálu buď v karanténě, nebo na ošetřovném. Takže proč jste otevřeli teď jenom první, druhý stupeň základní školy? Proč ne všechny školy? Mám vnuka, který je v deváté třídě, a do školy nesmí, vnučku v první třídě. Někdo má děti v první třídě, v třetí třídě, čtvrté třídě. Jak to teď řeší? Musí s tím dítětem do školy vzít i to druhé dítě, pak se s ním vrátit domů? Je to prostě nesmysl.

Nikdo nedokázal žádnými relevantními daty, že je úmrtnost na COVID nějak větší, než úmrtnost na komplikace, způsobené chřipkou nebo jinými respiračními chorobami. Každý rok umírá v České republice v průměru 110 tisíc lidí. To přestali umírat? Umírají jen lidé s COVID? Přestali umírat lidé nemocní rakovinou, diabetem, po mozkových a cévních příhodách? Po infarktech? Na pooperační komplikace? Jsem přesvědčen, že ne. Jen má COVID obrovskou mediální podporu a neskutečný marketing. A navíc když jsem se dozvěděl v Otázkách Václava Moravce, že kolika mnohonásobně víc platí zdravotní pojišťovny za lůžka s COVID na JIP, než třeba po operacích srdce, tak už je mi to naprosto jasné.

Opět se ptám už poněkolikáté v této sněmovně, proč se nic závažného ohledně tohoto smrtelného viru neděje v Bělorusku, kdyby se určitě válely mrtvoly na ulicích, tak ta demokratická opozice, kterou taky krmíme penězi z Ministerstva zahraničí, by nám to určitě řekl. V Africe, Afghánistánu, Pákistánu, Indonésii, v miliardových destinacích a v mnoha dalších muslimských zemích? No protože se tam nevyhazují miliardy za nesmyslné testy a vakcíny. Kdo vydělává nejvíce na testech a vakcínách? To by mě opravdu zajímalo, ale to se asi nedozvíme.

Pane premiére, nebuďte slušný a řekněte, kdo na vládě vymýšlí unikátní nesmysly, naposledy s tou patnáctimetrovou plochou na zákazníka v prodejně? To je neskutečná hloupost. Do prodejny vás nepustí bez vozíku, dokonce manželé musejí mít každý svůj vozík, totéž maminky s kočárkem, musí táhout kočár s dítětem a ještě vozík, fakt super. Nemluvě o tom, že v supermarketech jsou i jiné menší provozovny a prodejny, jako pekařství, cukrářství, trafiky, teplé pulty, uzeniny, kde si prostě svačinu do práce či děti do školy svačinu nekoupíte, protože vás tam sekuriťák bez vozíku nepustí. A navíc většina lidí venku mrzne ve frontách. Geniální nápad. To by mě opravdu zajímalo, z čí chytré hlavy toto vypadlo.

Další hloupost je zrušení nedělního prodeje, protože tím pádem nastává obrovská kumulace zákazníků v sobotu. Zákaz vycházení po 21. hodině. Čekám, co za blbost přijde příště. Občané mají zákaz večer vycházet a republikou nám kočují stovky ilegálních migrantů v kamionech. Prakticky denně je nějaký záchyt. Otázka je, kolik jich projde, aniž bychom se o tom dozvěděli.

Vláda vytvořila mezi občany atmosféru strachu. Je to jednoznačný záměr, protože v takové atmosféře je občan nejlépe ovladatelný. Bývalý americký prezident Franklin Delano Roosevelt kdysi řekl: Jediné, čeho se musíme bát, je strach. Když se po 2. světové válce u norimberského tribunálu ptali Hermanna Göringa, jak se jim povedlo zmanipulovat chytré vzdělané lidi, aby dokázali provádět taková zvěrstva, jak se jim to povedlo, tak Göring odpověděl: Funguje to nejenom za fašistické vlády, ale funguje to v demokracii, v monarchii, komunismu, za jakékoli vlády. Práce vlády je vyvolat v lidech strach, a pokud je dokážete ve strachu udržet, můžete je přesvědčit, aby udělali cokoli, co chcete, a stanou se z nich ovce.

Předevčírem jsem slyšel v rádiu pana premiéra odpovídat na otázku, co přinesl listopad 89, a on odpověděl, že máme tu svobodu. A já se ptám, jakou svobodu máme. Už tu pomalu není svoboda slova, svoboda projevu, svoboda shromažďování. Na sociálních sítích veškeré články, které popírají pandemické předpovědi o COVID, a vyjadřují se k tomu i nositelé Nobelovy ceny za medicínu, tak jsou mazány nebo upozaďovány. Já jsem měl dosah na svém Facebooku několik tisíc, a když tam dneska něco dám, tak pokud si na to nekliknete, tak se to neobjeví. Je to tzv. šroubening (?) O té svobodě si myslím své.

Vláda si vlastně s Ústavou doslova vytírá zadek. Byl jsem doslova v šoku, když jsem viděl záběry ze Slovenska ze 17. listopadu, jak policie střílí do občanů gumovými projektily, tak tam šéf policajtů ukazuje: toho střel, toho střel, toho střel. Spousta jich byla zraněných. To jsme opravdu chtěli? Za to jsme v roce 1989 bojovali? A ministr obrany Slovenska nazve demonstrující opicemi, fašisty a mafiány a já nevím, čím vším. To je prostě nehoráznost. To je něco neuvěřitelného.

To už jsem říkal, že jsou komentáře proti COVID mazány.

Vlády, které zavedly brutální restrikce proti vlastním občanům, to je prostě špatně. Hlavně majitelé a provozovatelé sociálních sítí neskutečně bohatnou ze stávající situace. Chtěl bych se opět zeptat, odkud tedy ten virus přišel? Proč to nikdo nezkoumá? Na začátku údajné pandemie jsme byli přesvědčování, že zřejmě unikl z laboratoře v Číně. Je tedy uměle vytvořen? To najednou nikoho nezajímá? Mě tedy ano. Proč utrácíme miliardy za testy a vakcíny, a nic za léky na tuto údajnou chorobu? Jaký to má smysl? Vše směřuje jen a jen k povinně nepovinné vakcinaci, bez níž zřejmě nebudete moci nikam vycestovat. Věřím tomu, že polovina vystrašeného národa bude stát na vakcínu fronty, tak jako stáli na testy, které prokázaly, a to ještě ne stoprocentně, že jste pozitivně bezpříznakoví, kdysi jsme tomu říkali zdraví.

Roušky, které jsme nuceni nosit, přitom proti přenosu viru nefungují, a my je nutíme nosit malé děti na prvních stupních. Je karanténa skutečně efektivní? V minulosti jsme zažili spoustu pandemií. V roce 1969 propukla pandemie hongkongské chřipky, která v USA zabila 100 tisíc lidí. To odpovídá dnešním asi 200 tisícům, a žádný lockdown nenastal.

V roce 1976 vypukla rovněž v USA pandemie prasečí chřipky, na kterou zemřel jeden - jeden člověk. Ale na komplikace po očkování řádně neprověřenou vakcínou zemřelo 25 lidí, mnoho dalších má trvalé následky. Soudy dodnes řeší pro tyto poškozené miliardová odškodnění. Tenkrát proběhla obrovská mediální masáž, aby se lidi nechali očkovat, a tuto vakcinaci podstoupilo 48 milionů občanů. Bohužel pro mnohé s fatálními následky. Každoročně zemře ve světě milion 600 tisíc lidí na tuberkulózu. A nosíme kvůli tomu roušky? Ne. Ale máme řádně roky prověřenou vakcínu, kterou jsme u nás tuto chorobu téměř vymýtili. Ale vakcína, kterou máme být proočkováni, rozhodně prověřena není. Navíc jsem hodně opatrný, když za ní stojí Bill Gates. Tady nejde o nic jiného, než rozdělit společnost, udržovat ji v naprostém strachu, a vy si můžete dělat co chcete, aniž by vám někdo koukal pod ruce.

Po vaší hrůzovládě už nebude existovat žádná střední třída, jen extrémně chudí a extrémně bohatí. Velmi strmý trend má nárůst počtu sebevražd, vražd a násilí v rodinách. Lidé to páchají ze zoufalství, bez práce, bez peněz, bez nějaké budoucnosti. A tady jsme nedostali žádnou odpověď na to, kdy skončí tady ty nouzové stavy, restrikce. Prostě bude třetí vlna, čtvrtá, pátá, šestá? Už navždy? Nikdo neví, co bude dál. Kdy se dostaneme na stupeň nula? Zřejmě nikdy. A už navždy budeme svázáni nějakými omezeními a příkazy. Možná to zázračně ustane, až nás přinutíte všechny k proočkování, to ale já zásadně odmítám. Nevidím důvod k nějakému prodlužování nouzového stavu, a my nezařazení poslanci hnutí Jednotní budeme hlasovat proti prodloužení, byť o jediný den.

Děkuji.

