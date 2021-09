Bojko (Volný blok): Jenom v loňském roce bylo odsouzeno 150 lékařů

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl říct jenom jednu věc. V žádném případě se mi nelíbilo tady to školení od paní Pastuchové, protože v této Sněmovně je velmi velký počet lékařů. A já můžu osobně říct, že jsou tady jenom dva, dva lékaři, kterých jsem si vážil. Jedním z nich byl pan profesor Ventruba a druhý je Milan Brázdil. Vy ostatní, vy ostatní tady za mě jednoznačně nemáte co dělat. (Rozruch v sále.)

Jo, smějte se, smějte se, je to tak. Vy jste zářným příkladem toho, jak pak Kubek před 10 lety striktně odmítal očkování proti prasečí chřipce, že nebude podporovat nějaké pokusy na zdravotnickém personálu. Za 10 let, za 10 let vás ta farmaceutická lobby, většinu těch lékařů zkorumpovala. Jenom v loňském roce bylo odsouzeno 150 lékařů. A je možné, že jeden z nich sedí tady, jeden z nich sedí tady a my to nevíme, protože to jméno my jsme se to nemohli dovědět. On jediný jejich trest byl 150 % toho korupčního jednání. A bylo jich, podotýkám, 150, a za mě je to jednoznačně špička ledovce.

Jsou lékaři, kterých si já nesmírně vážím, a to jsou lékaři, kteří opravdu jsou specialisté, ortopedové, operatéři hrudníku, srdce a tak dále. Ale to, jak se tlačí neustále na vakcinaci, neuznávají se protilátky, vždyť očkujeme jen proto, aby ty protilátky vznikly. A my je nemáme ani po dvou očkováních u většiny těch pacientů. A budeme očkovat potřetí, počtvrté, popáté? A když někdo ty protilátky má, tak mu je nebudeme uznávat? Vždyť to je zásadní věc, že buďto prodělal tu nemoc, nebo je prostě tak odolný, že přežije.

Marian Bojko Volný blok



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

