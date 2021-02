Bondarenková (SPD): Rozbourání počítání hlasů Ústavním soudem. Je to právě teď rozumné?

Ústavní soud drsně zasáhl do běžící volební kampaně voleb do Poslanecké sněmovny. Nyní není jasné, jak přesně se budou počítat výsledky. Zneklidňující.

Ústavní soud vydal zásadní nález, který překračuje vše dosud v české politice obvyklé. Pár měsíců před volbami zrušil většinu klíčových ustanovení o tom, jak vůbec počítat obdržené hlasy voličů. Sněmovna a Senát se mají dohodnout, jak to bude nově. V podstatě to ale vyvolává velkou nejistotu, narušuje již vyhlášenou volební kampaň a zpochybňuje základní volební principy u nejdůležitějších voleb v ČR. Z § 48 až 51 zákona o volbách do Parlamentu České republiky zůstalo jen torzo, většina ustanovení byla zrušena. Hlavně ta týkající se rozdělování "propadlých" hlasů pro strany, které nepřekročily hranici vstupu do Sněmovny, zatím se tak dělo za použití tzv. d´Hondtova dělitele. Což přilepšovalo stranám, které ve volbách silně uspěly. Druhá významná změna se týká zrušení hranice pro koalice. Výsledkem zjevně nebude, že by tam vůbec nebyla žádná hranice, ale o přesném procentu se bude drsně vyjednávat.

Dobře uleželé podání

Navíc vše proběhlo na základě podání, které si Ústavní soud přes tři roky "šetřil" až bude vhodná příležitost. Není to první případ, kdy je rozhodnutí soudu vydáváno v politicky "vhodné" chvíli. Rozsah rušených ustanovení je vskutku enormní. Jde o ta klíčová pravidla počítání hlasů a přidělování mandátů. Tedy nová pravidla, pokud se na nich vůbec Poslanecká sněmovna a Senát dokážou včas shodnout, jsou v téhle chvíli absolutně nepředvídatelná. Čtyři soudci Ústavního soudu dali odlišné (oponentní) stanovisko, v němž v podstatě konstatují, že nebylo třeba nic takto zásadně měnit.

Politický zásah soudní moci

Tímto nálezem Ústavní soud aktivisticky zasahuje do politiky, navíc v době už probíhající volební kampaně. A to nejen že ji prezident vyhlásil, reálně by probíhala tak jako tak už od ledna. Vzhledem k pochvalným reakcím objednavatelů (i zde na PL) je jasné, v čí prospěch se zasáhlo. Teoreticky to má jen napravit situaci menších stran a koalic. V praxi ale nález Ústavního soudu vychází vstříc přímo některým existujícím koalicím, které vznikly čistě pro účely podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. V tom vidím nesprávnost postupu. Kdyby takové rozhodnutí padlo o rok dříve nebo směřovalo až na další volební období, těžko něco namítat. Ale nyní zkrátka není vhodný čas. V kombinaci se snahou některých stran narychlo zavést korespondenční hlasování jsou cíle zjevné. Naznačuje to také, že si nejsou až tak jistí přízní voličů. Nebo si to jen potřebují pojistit.

V takové situaci závěrečná věta nálezu "Proti tomuto rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.", je spíš sarkastickým úšklebkem.

