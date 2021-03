Bondarenková (SPD): Už je to trochu lepší, těšme se na pořádné jaro

reklama

Dne 12. března 2021 jsem psala takový trochu přísnější příspěvek na Facebook, aby ta uzávěra a omezení nás všech mělo nějaký smysl (no nebyl mezi všemi populární, ale důležitý je celkový výsledek). Možná si ho někteří vzali k srdci, protože mělo smysl chvíli "zatnout zuby". Chvíli před tím už se totiž nákaza šířila takovým tempem, i mezi našimi známými a přáteli, že už přestávala legrace. Několik z nich skončilo v nemocnicích, resp. členové jejich rodiny. Někteří lidé také zemřeli. Proto byl čas to přestat podceňovat, ale na chvíli (krátkou chvíli) se omezit.

Obrat k lepšímu

A je vidět, že se to vyplatilo, mohutné šíření se daří brzdit, i z nemocnic jsou první nesmělé pozitivní zprávy, nemáme ani informace, že by to za známých někdo nově chytil. To je skvělé. Těm nemocnicím to bude ještě tak dva tři týdny trvat než jim víc odlehne. Čísla úmrtí klesají také ještě vcelku pomalu. Ta se dají bohužel očekávat vyšší ještě dva týdny, možná tři. Doufám že v těch číslech úmrtí nebude nikdo z těch, koho znáte, resp. doufám, že ty počty klesnou dříve. Vždycky jsem ráda, když se nějaká moje předpověď ukáže jako příliš pesimistická. Takže brzy se budeme moci těšit na postupné uvolňování, ale bude to muset být velmi opatrné, okolní státy jsou stále v problémech (viz Polsko, Maďarsko, Německo a Itálie).

Nedovézt si suvenýr za zahraničí

Takže strašně důležité teď bude nepřivézt si to zase masově ze zahraničí. To se mnoha lidem nelíbí, cítí se tím omezovaní, ale není možné nad tím zavírat oči. Uvítám chytré návrhy, jak tenhle problém řešit (já představu mám, ale nemusí být populární). Bohužel jsem nedávno mluvila s paní, která na call centru řeší trasování a říkala mi, jak vlažně se někteří staví třeba k nařízené karanténě. Jeden pán jí rovnou řekl, že to dodržovat nebude, a za dva dni jde někam na úřad. Tak to je doufám velmi vyjímečný případ. Už aby to bylo za námi a vhodnými postupy jistě bude. Je však třeba nic nepodcenit a nejednat zbrkle.

Skvělé staronové léky

Jsem také hrozně ráda, že se podařilo zajistit nějaké ty léky pro případné rané stádium nemoci, tj. Isoprinosin (že už mu snad nebudou tolik bránit a případně jde ho vcelku snadno získat z Polska, pod názvy Groprinosin nebo Neosine) a Ivermectin (za mne bych použila ten první lék, ale Váš lékař to může vidět jinak, a proč ne, ať je na výběr).

Jen krátkodobá opatření, ne překopání našeho životního stylu

Takže přejme si navzájem ať všechno dobře dopadne, a braňme se nevratným dlouhodobým změnám našeho životního stylu. Jen zcela krátkodobá a účinná opatření (pro překonání epidemie) by měla mít přednost.

(převzato z Profilu)

