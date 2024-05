Dostálová (ANO): Pan ministr Rakušan podvedl i svou vlastní vládu

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se nejprve v úvodu chci omluvit ctěné Poslanecké sněmovně, protože vím, že dneska máme na pořadu korespondenční volbu. Nicméně si myslím, že máme daleko závažnější témata a já jsem moc ráda, že do lavice usedl i pan ministr financí, protože on vlastně bude mít v ruce tu poslední možnost, jak zvrátit neblahou situaci kolem migračního paktu, protože pravděpodobně to definitivní schválení se odehraje příští týden na EKOFINu, kam za Českou republiku pojede pan ministr financí.

Včera byl státní svátek, dozvěděli jsme se, že zasedl Coreper, neboli velvyslanci, kteří připravují vlastně takové podhoubí pro zasedání rady, která by měla se migračním paktem zabývat. Česká republika se zdržela na tomto jednání, proti bylo Maďarsko a Polsko. Slovensko v některých nařízeních bylo proti, někde se zdrželo, to znamená V4 jako komplet má velmi negativní postoj k migračnímu paktu jako takovému.

Korespondenční volba je určitě důležité téma, na druhou stranu migrační pakt skutečně má potenciál, potenciál ohrozit bezpečnost České republiky, naši kulturu a naše hodnoty. Celý migrační pakt, a já jsem ráda, že se v tomto tématu shoduji například i se zástupci koalice, je od samého začátku špatně. Ten migrační pakt řeší až následky, to znamená, řeší: jsem migrant na pláži, Evropo, postarej se o mě. Místo toho, aby řešil ty nejdůležitější věci, které by předcházely tomu, aby se uprchlíci odebírali do zemí Evropské unie.

Migrační pakt vůbec neobsahuje ta nejdůležitější témata, jako je ochrana vnějších hranic, boj s pašeráky, efektivní návratovou politiku nebo spolupráce s třetími zeměmi. Bohužel, a opravdu tady potřebuju zdůraznit to slovo bohužel, celý tento paskvil, který je nyní na světě a který pravděpodobně tedy opravdu bude definitivně schválen příští týden na jednání Ekofinu připravila česká vláda za českého předsednictví, což koneckonců potvrdila i paní komisařka Johansson.

Žádná explicitní výjimka pro Českou republiku v migračním paktu neexistuje a nikdy neexistovala. Já myslím, že tady pan ministr Rakušan nejenom, že podvedl Českou republiku, ale podvedl i svou vlastní vládu, protože to, co v migračním paktu je, je v podstatě jenom pro všechny členské země, které se dostanou pod nějakou migrační vlnu, že mohou o toto požádat. Česká republika se ohání slovy pana ministra Rakušana, že tady máme mnoho Ukrajinců, kteří vlastně, a budeme moci požádat o tu výjimku na základě dočasné ochrany.

Znovu, prosím, znovu tu zopakuji: Ukrajincům končí dočasná ochrana. 31. 3. 2025. I kdyby to vláda prodloužila o rok, tak to bude rok 2026, a celý migrační pakt začne platit od schválení, tedy pokud to schválí rada Ekofin, za dva roky, to znamená, to referenční období bude rok 2026 a první migrační zpráva bude k 15. říjnu 2027. Takže s nejvyšší pravděpodobností se na nás nikdy tato výjimka vztahovat nebude, a Česká republika se dostane pouze do té situace, tak jak o tom hovoří migrační pakt, to znamená povinná solidarita, minimálně 30 000 uprchlíků v rámci přerozdělení, nebo se vyplatit 20 000 euro za jednoho.

Ještě bych ráda zmínila, že jsme slyšeli i tady na půdě Poslanecké sněmovny od pana ministra Rakušana, že přece je tam ještě ta třetí možnost, že můžeme poslat tu technickou pomoc těm členským zemím. Tak prosím vás, to se nazývá tzv. alternativní solidární opatření, a je to o tom, že je to pouze na vyžádání členského státu. Pokud členský stát tedy je pod migrační vlnou, řekne, že o nic takového nemá zájem, tak nám nezbývá nic jiného, než buď přijmout, anebo se vyplatit. Takže já se k tomu ještě potom vrátím, protože už mě opravdu nebaví ten věčný ping pong mezi námi, takže si tady budeme citovat přímo z migračního paktu, abyste přesně slyšeli ty věty, jak je to tam napsáno.

Co je dále zarážející, je, že v tom samém migračním paktu je napsáno, že komise může určit vyšší počet, vyšší počet, to znamená, těch 30 000 uprchlíků a 20 000 za jednoho je pouze minimální hranice minimální částky. Rada to může schválit kvalifikovanou většinou, to znamená, že je jasné, že malé státy budou přehlasovány. Zároveň je v migračním paktu klíč, který vlastně udává, kolik, jakými procenty se ty členské země budou na té povinné solidaritě podílet. Je to na základě počtu obyvatel a výkonnosti ekonomiky, to znamená, pokud bych to počítala k dnešnímu dni, tak to je někde zhruba kolem 3 %, ale předpokládám, že snad se konečně začne české ekonomice trochu dařit, to znamená, v tom roce 2027 to také klidně může být 4 - 5 %.

Já bych se moc ráda vyjádřila k některým věcem, které jsem zaznamenala i v médiích, a jsem moc ráda, že i česká média se k tomuto tématu vyjadřují. Například Novinky uvádějí, že nařízení o řízení o azylu a migrace uvádí, že Evropská komise každý rok navrhne počet přerozdělovaných migrantů a částku, která má být ve společném fondu. Jako výchozí bod je uvedeno 30 000 osob na přerozdělení a 600 milionů eur ve fondu. Z toho vyplývá, že za jednoho nepřijatého migrantů a zaplatí země 20 000 eur, tedy půl milionu korun.

Na Českou republiku připadají i podle slov pana ministra Rakušana zhruba 3 % celkové zátěže podle uvedených hodnot. To znamená, pokud se budeme bavit pouze o tom minimální množství, tak se bavíme, a znovu říkám, minimální množství, tak se bavíme o 900 migrantech za zhruba 500 milionů korun. Ovšem na rovinu tady přiznávají i vlastně novináři, že komise může určit vyšší počet relokací nebo vyšší finanční příspěvky, než je stanoveno.

Návrh komise pak zamíří do Rady Evropské unie, kde sedí ministři členských států, ti mohou návrh dále měnit. Členské státy zde nemohou použít právo veta, hlasuje se kvalifikovanou většinou, státy tak mohou být prakticky přehlasované, vysvětlil Michal Tomášek, odborník na evropské právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Stačí, když se pro návrh vysloví 55 % členských států, které tvoří 65 % obyvatel. Pokud se tato většina rozhodne navýšit počet přerozdělovaných migrantů nebo finanční příspěvek, menšina nic nezmůže.

Tak a teď si podívejme na aktuální čísla. Tak například podle statistiky Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přišlo vloni pouze přes Středozemní moře 270 000 lidí. To znamená, pokud bychom na to aplikovali ten distribuční klíč a Česká republika by nechtěla tyto migranty přijímat, tak jsme na částce 4 miliardy korun. Pokud bychom ale už aplikovali číslo, které například bylo v roce 2015, anebo celé číslo uprchlíků z loňského roku, což je 1,2 milionu lidí, a na to jsme aplikovali ta 3 - 4 %, tak už se tady bavíme o 10 tisících lidech na přerozdělení, anebo vyplacení v řádech desítek miliard korun.

A teď se ptám, a ptám se velmi vážně vlády České republiky, jak to budeme platit, protože zároveň když se budeme bavit o tom roku 2027, kdy bychom se začali poprvé vyplácet, tak chceme splácet jádro, splácet F35, teď do toho přistála nová směrnice na snížení energetické účinnosti budov, kde podle CNN Prima News bude částka zhruba 500 miliard korun na 10 let, a do toho budeme se vyplácet z těch uprchlíků. Já jsem nikdy nechápala některé kroky české vlády, vždycky jsem si říkala, jak to prostě ta vláda jako myslí, prostě zdaňuje lidi, nemyslí na důchodce, nemyslí na naše rodiny. Ale já už tomu teď začínám rozumět. To je prostě systém po nás potopa, protože oni sami si nepřejí vyhrát ty volby parlamentní, protože nejsou vůbec připraveni na to, všechny ty závazky, ke kterým se nás tady zavazuje do naší budoucnosti, vůbec realizovat. No a podívejme se na další článek. Ministr Dvořák se v migračním paktu plete. Rozebrali jsme jeho výroky, říkají Novinky.cz.

A musím říci, že to je velmi zajímavý článek. Chtěla bych za něj i poděkovat, protože tady konstatují, že pan ministr Dvořák je ministrem pro evropské záležitosti. O klíčovém evropském dokumentu, migračním paktu, se však vyjadřuje zavádějícím způsobem. Ministr Dvořák ze STANu hovoří o výjimce pro Česko, která ovšem v nařízení není. Povinnou solidaritu v paktu nevidí, přitom se v nařízení mluví o povinném spravedlivém podílu.

Podívali jsme se tedy na jeho výroky, tak si ty výroky připomeňme, ať víme konečně, kde je ta pravda. První výrok pana ministra Dvořáka. V migračním paktu nejsou kvóty, není tam povinná solidarita. Ti, kdo to napadají, buď neumí anglicky, nebo prostě lžou. A Novinky řekly, že pan ministr Dvořák z hnutí STAN mluví nepravdu, jak bychom my hezky česky normálně řekli, pan ministr lže. Tak a teď se podívejme na to, co je slovo kvóta. Kdyby byla milá ctěná sněmovna, nebo samozřejmě i naši posluchači a diváci si nyní zadali do Wikipedie, co znamená slovo kvóta, pokud se to někomu nechce hledat, tak já mu to řeknu. Slovo kvóta znamená stanovený počet nebo poměr. Tak a teď prosím, kdybychom si všichni nalistovali v migračním paktu čl. 12. Budu citovat přímo z migračního paktu. V návrhu komise uvedeném v odst. 1 se stanoví celkový roční počet požadovaných relokací a celková roční výše finančních příspěvků do ročního rezervoáru solidarity na úrovni Unie, které budou dosahovat alespoň 30 000 relokací nebo 600 milionů euro.

Takže prosím, přestaňme si tady hrát se slovíčky. Migrační pakt jednoznačně má v sobě skryté kvóty neboli stanovený počet, který ve Wikipedii jednoznačně se určuje jako kvóta. Novinky tedy napsaly k tomuto: Kvóty, pokud se jimi rozumí povinné přijímání migrantů, v textu nejsou, ale s povinnou solidaritou migrační pakt počítá. Zmiňuje ji postoj Evropského parlamentu k nařízení o řízení azylu a migrace. V bodě 40 se doslova píše: Nový povinný mechanismus solidarity by proto měl umožnit posílení připravenosti členských států na řízení migrace, řešení situace, kdy členské státy čelí migračnímu tlaku, a usnadnění pravidelné solidární podpory mezi členskými státy. Povinnost je zmíněna i v textu samotného nařízení, konkrétně v bodě 57 odst. 3, které hovoří o zasedání fóra členských států, konkrétně se uvádí: Během tohoto zasedání členské státy rovněž přislíbí své příspěvky do ročního rezervoáru solidarity v souladu s odst. 4 tohoto článku a povinným spravedlivým podílem vypočteným podle klíče stanoveného v čl. 66. A dostáváme se dál.

Takzvané vyjádření pana ministra Dvořáka o výjimce pro Česko. Pan Dvořák řekl: Dozvídáme se, že pan vicepremiér lhal, když tvrdil, že tam nejsou kvóty, a když je tato lež o lži vyvrácená, dozvíme se, že pan vicepremiér a pan premiér lhali, když tvrdili, že tam je výjimka, a ona tam skutečně je. V Poslanecké sněmovně dne 18. 4. 2024. A jak to vyhodnotily Novinky.cz? Nepravda. Neboli pan ministr Dvořák lhal. Ve skutečnosti žádná výjimka v nařízení o řízení azylu a migrace není, není pravda, že by se česká povinná solidarita automaticky netýkala kvůli tomu, že přijalo statisíce uprchlíků z Ukrajiny. Ve skutečnosti se jedná o mechanismus, na základě kterého je možné požádat vyjmutí z povinné solidarity, ale bude vždy záležet na konkrétním posouzení žádosti. Zda výjimka bude uznána na návrh komise, bude rozhodovat rada ministrů, tedy zástupci členských států, a to kvalifikovanou většinou - čl. 11 odst. 4. Tento fakt koneckonců potvrdilo i samotné Ministerstvo vnitra, že skutečně nejde o žádný automat.

Další usvědčení z nepravdy vyjádření pana ministra Dvořáka. Strašně se mi líbí, jak kdekdo vykládá pak, který má 350 stránek a ještě nemá českou verzi, ale všichni už vědí, co tam je a co to způsobí. Z pořadu Terezie Tománkové na CNN Prima News 21. dubna letošního roku. Novinky.cz konstatují: Nepravda neboli lež. Pakt je ve skutečnosti tvořen deseti různými legislativními úpravami, jen nařízení o řízení azylu a migrace má přes 300 stran, ostatní dokumenty tvoří další stovky stránek. Jejich český překlad je volně k dispozici na stránkách Evropského parlamentu a byl k dispozici už v době ministrova výroku.

No a poslední, který tady asi zmíním v kontextu článku Novinky.cz, o postoji Babišovy vlády. To opravdu stojí za to. Takže pan ministr Dvořák v Poslanecké sněmovně 18. dubna 2024 říká: Dovolte mi nejprve citaci: Vláda bude navrhovat jiný systém, podtrhuji jiný systém řešení vyvolané migrace, pokračuji, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje, opět podtrhuji princip solidarity mezi státy Evropské unie. Prosím pěkně, to je programové prohlášení vlády Andreje Babiše z roku 2017. A jaké je konstatován serveru Novinky.cz? Že to je nepravda, že je to zavádějící. Skutečná pasáž je ve skutečnosti delší a obsahuje kromě jiného také odkaz na spolupráci zemí vé čtyřky a výběr uprchlíků mimo hranice Evropské unie. Konkrétní pasáž zní: Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci Evropské unie a spolu se zeměmi vé čtyři a jinými evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace, založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, práva selekce a výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi Evropské unie, a to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy EU. Tak. Tolik v podstatě konstatování k tomu článku.

Já možná bych se ještě velmi ráda vyjádřila k některým věcem, které jsou také obsaženy v tom migračním paktu. První, na co bych ráda upozornila, je skutečně ta nebezpečnost celého migračního paktu v kontextu, co tam je napsáno, protože v migračním paktu se hovoří o tom, že jakmile ten uprchlík vstoupí na půdu Evropské unie, tak jsou mu samozřejmě zaručena práva. Když se podíváte na čl. 19 odstavec l a odstavec m. Tak jenom si odcitujeme tyto dva odstavce, ať se tady nezdržujeme dlouho. Odstavec l. Právo na bezplatné poskytování právních informací ve věcech týkajících se uplatňování kritérií stanovený v kapitole dvě nebo ustanovení uvedených v kapitole tři této části ve všech fázích řízení o určení příslušného členského státu podle čl. 21. Článek m. V případě odvolání nebo přezkumu právo na bezplatnou právní pomoc na základě žádosti, pokud si dotčená osoba nemůže dovolit uhradit náklady. No a pak by mě velmi zajímalo, jak by mně pan ministr Rakušan vysvětlil čl. 63 odst. 3. Musím říci, že my jsme se snažili mimořádnou schůzí zařazením bodu tyto věci projednat, abychom měli relevantní postoj České republiky k migračnímu paktu. Pětikoalice nám to vždycky zamítla. Jenom abyste věděli, co to je, ten čl. 63 odst. 3. Tam jde o to, že pokud ty relokace nebo finanční podpora nedosáhnou třeba 60 % referenční hodnoty použité pro výpočet povinného spravedlivého podílu na relokaci v rámci toho rezervoáru solidarity, budou muset ty státy převzít příslušnost u žádostí o mezinárodní ochranu. A já se ptám: Co to bude tedy v kontextu toho znamenat? Protože tento článek tři, to znamená čl. 63 odst. 3 se odkazuje na čl. 13 odst. 4. A čl. 13 odst. 4 říká: Pokud se rada z podnětu členského státu nebo na výzvu komise domnívá, že solidární příspěvky do ročního rezervoáru solidarity jsou ve vztahu ke zjištěným potřebám nedostatečné, včetně případů, kdy bylo schváleno významné snížení příspěvků v souladu s články 61, 62, rada prostou většinou znovu svolá fórum na vysoké úrovni, aby požádalo členské státy o poskytnutí dodatečných solidárních příspěvků.

Každé jednání o příslibech příspěvku se řídí postupem stanoveným v čl. 57 odst. 1. A když se podíváme na čl. 57 odst. 1, a to je, na co upozorňuju, že ten migrační pakt se musí číst v těch souvislostech, s těmi odkazy, aby se nevytrhávaly věci z kontextu. Článek 57 odst. 1: Rada každoročně před koncem každého kalendářního roku prováděcí akt za účelem vytvoření ročního rezervoáru solidarity včetně referenčního počtu požadovaných relokací a finančních příspěvků pro roční rezervoár solidarity může kvalifikovanou většinou návrh Komise uvedený v čl. 12 změnit. Tak.

A to jsou samozřejmě věci, které nás nemohou nechat úplně klidnými, protože to, co se na nás valí v podobě migračního paktu, koneckonců můžeme dnes a denně sledovat pomocí zahraničních médií a asi nikdo z nás by se nechtěl dočkat těch neblahých věcí, které bohužel vlastně zažívají naši sousedé, ať už jsou to no-go zóny, nebo samozřejmě zvýšená kriminalita.

Já bych chtěla tedy znovu požádat, ještě je prostě čas, pana ministra financí Stanjuru, který bude za Českou republiku reprezentovat Českou republiku na radě Ekofin, aby se ještě pokusil sehnat blokační menšinu a zarazil naplňování migračního paktu. Sama ale nevěřím tomu, že se tomu tak stane, a pak už nám opravdu zbývají jenom evropské volby a zvolit natolik rozumné zástupce, kteří se pokusí zvrátit tyto věci, a mohou je zvrátit pouze vyražením klínu klínem, to znamená, rychle připravit legislativu, která by právě řešila ty příčiny - efektivní ochranu vnějších hranic, návratovou politiku, boj s pašeráky a spolupráce s třetími zeměmi, aby ta hrůzu, kterou schválil pan ministr vnitra a česká vláda, v podstatě nikdy nebyla naplňována.

Děkuji.

