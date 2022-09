Brabec (ANO): Státní rozpočet je krmen výnosy z prodeje emisních povolenek

reklama

(Začíná mluvit mimo mikrofon a není ho slyšet v sále.) ... předsedající. Jo, už jsem si myslel, že v odvetě za včerejší debatu jste mi vypnul mikrofon. Děkuji za to, že se tak nestalo. Tak. Budu relativně stručný. Jenom se krátce vrátím, že se ukázalo, že částečně jsem byl celkem úspěšným vizionářem. Ke svému vystoupení, když se projednával návrh státního rozpočtu na letošní rok, protože jsem k tomu návrhu v oblasti životního prostředí navrhoval dvě změny.

Také dalším důvodem, proč zvednout ty peníze, bylo, že státní rozpočet je daleko víc, než se původně očekávalo, krmen těmi výnosy z prodeje emisních povolenek. A považoval jsem za velmi korektní a slušné, aby výrazně větší část těch peněz skončila tam, odkud reálně pochází. To znamená, v úsporách, jestliže to byly úspory na emise CO2, tak by zase měly skončit v oblasti životního prostředí. A tady v rámci Nové zelené úsporám je to efekt, který jsem vždycky říkal, že potěší jak srdce ekologa, tak peněženku národohospodáře, protože ten efekt je tam dvojí, což ne vždycky se povede.

A tady musím říct, že v té novele státního rozpočtu na letošní rok, která je předkládaná, skutečně se posiluje podprogram Nová zelená úsporám, v tomto případě tedy podprogram Budovy veřejného sektoru o částku 300 milionů korun, nově tedy na 450 milionů korun. Byl bych radši, aby to bylo ještě víc, z těch důvodů, které jsem uváděl, protože jsem opravdu přesvědčen, že emisní povolenky dnes přinášejí podstatně větší efekt nejenom do státního rozpočtu, ale i do modernizačního fondu, než bylo plánováno. Ale kvituji, že aspoň těch 300 milionů korun do toho podprogramu Nová zelená úsporám bude směřovat.

Druhá kapitola, kterou jsem navrhoval v rámci změn státního rozpočtu v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí, bylo navýšení prostředků, které jdou na program péče o krajinu. A tady musím říct, že k žádnému navýšení nedošlo, nejenom tedy v tom původně schváleném státním rozpočtu, ale ani v této novele, což považuji za chybu. Opět se pokusím v rámci pozměňovacího návrhu tyto prostředky získat, protože bylo tam navrženo tedy 150 milionů korun, já jsem navrhoval zvýšení o 150 milionů na celkovou částku 300 milionů korun.

A tady chci říct, že je shoda, myslím, že nejenom v té veřejnosti ochranářské, ale i ve veřejnosti, která zahrnuje, řekněme, obce a další subjekty, že zrovna tento program péče o krajinu je velmi zajímavý. Jsou to především menší akce, jsou to stovky nebo dokonce tisíce menších akcí v přírodě, které bojují proto suchu. Zapadá tam třeba výsadba stromů, budování a obnova tůní a tak dále. Samozřejmě ve světle dnešních priorit se to může zdát jako malicherné, ale jsem přesvědčen, že ty peníze tam schází nehledě na to, že teď se ty peníze docela obtížně, i těch 150 milionů, které tam dneska jsou, tak se hledají. Údajně se jedná o tom, že by bylo z financování z národního plánu obnovy. A tam je samozřejmě problém s financováním DPH, to znamená ani tento program, byť byl takhle plánován, podle mých informací není vůbec jednoduchý.

To znamená, k těm mým dvěma pozměňovacím návrhům: Jeden byl částečně naplněn, a já bych byl rád, aby tam skončilo těch peněz ještě víc. Druhý naopak byl naprosto nenaplněn, a o to víc je tam ten deficit znát. Takže určitě budu v tom dalším projednávání se chtít vrátit k tomu svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

