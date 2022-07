Brázdil (ANO): Bojovali jsme za možnost odejít do předčasného důchodu bez sankcí

reklama

Pomáháme záchranářům. V pátek jsme s kolegy ve sněmovně bojovali za záchranáře, kteří celý život pomáhají druhým, aby také měli možnost odejít do předčasného důchodu bez sankcí.

Milé dámy, vážení pánové, vládo, dobrý den. Tak jako se shodneme na tom, že je potřeba pomoci pěstounům, tak minulé volební období napříč sněmovnou jsme se shodli na tom, že je potřeba, aby záchranáři mohli v případě zdravotních problémů, pokud dvacet let a více pracují na plný úvazek a dovrší šedesáti let svého věku, odejít do předčasného důchodu bez sankcí. Shodli jsme se na tom, byl to poslanecký návrh napříč spektrem a prošel touto sněmovnou. Posléze to šlo do senátu, tam to hladce prošlo taktéž a prezident zákon podepsal. Účinnost je od 1. 1. příštího roku, ale bohužel se stala chyba. Mimochodem, i teď je chyba v tom nadpisu, novela zákona o důchodovém pojištění. Prosím, nejsme v prvním čtení, ale jsme ve druhém čtení. Asi by se to mělo opravit.

Nicméně chybičky se dějí, nikdo si toho nevšiml, a zákon, který má od 1.1. (ten paragraf) vejít v platnost, a někteří záchranáři se na to těší, je nerealizovatelný. Je tam chyba. Jsou tam terminologické problémy, a tudíž nemůže být uveden v život. Proto já a kolega Mašek přicházíme, a v podrobné rozpravě to načtu, s legislativně technickými úpravami, které radši dáváme do pozměňovacího návrhu ve dvou variantách.

Jen abyste věděli, jedná se tady o záchranáře, v loňském roce jich bylo 72, kteří možná nesplňují těch dvacet let, a z těchto 72 záchranářů jsou dvě třetiny především ženy, méně už mužů, a ne každý z nich to bude potřebovat nebo chtít, protože bude schopen dále pracovat, ale pokud by nebyl schopen ze zdravotních důvodů, tak někdo z nich by odešel. Tak jako i členové horské služby, když si vezmeme, že jich je možná sto profíků a možná že jeden, dva za ten rok by takové problémy měli, a nechceme, aby skončili záchranáři na dlažbě, tak tímto pozměňovacím návrhem, který jsme minule prošli, chceme zákon opravit.

Dámy a pánové, není to nic politického, ten paragraf tam je, je platný, ale je nerealizovatelný. Mimochodem, i v minulém období pan dnešní ministr Jurečka, který mě teď neposlouchá, jako poslanec pro něj hlasoval. Pro jsme hlasovali všichni. Vím, že pan ministr říká: Chystám možná na podzim otevřít znovu ten zákon, a pak to tam dáme. Máme ale teď možnost to udělat rychle, nic nás to nebude stát, zvedneme pro to ruku a vlastně tak, jako chceme pomoci pěstounům, tak napravíme ty chybičky, které tam jsou, aby ten zákon, který jsme již přijali, byl realizovatelný.

Já vás chci o to ještě jednou moc poprosit a v podrobné rozpravě se přihlásím ke svému i k návrhu kolegy Maška a dalších poslanců, kteří jsou pod tím podepsaní, a zároveň předám i zpravodaji tuto úpravu. Děkuji vám jak za podporu, tak i za to, že jste mě vyslechli.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

