ČSSD: Kriminalita v Česku klesá, naopak roste objasněnost trestných činů

První bod, kterým se vláda na pondělním zasedání zabývala, byla kandidatura Věry Jourové na post eurokomisařky. „Věra Jourová má naší podporu. V této situaci by mohla mít slušnou šanci na dobrý rezort, má totiž předchozí zkušenosti z Evropské komise,” řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Chvojka: Bankovní identita

Vláda také schválila návrh poslaneckého zákona o bankovní identitě, ve kterém je zapojen i předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Jde především o rozšíření možnosti tzv. Bankovní identity: „Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke e-Governmentu. Pomůže tak přibližně pěti milionům občanů, kteří používají internetové bankovnictví. Právě internetové bankovnictví je služba, která zavedení tohoto zákona nejvíce pomohla,” popsal návrh Jan Chvojka. Využívání by nemělo být zpoplatněno. Předloha také vytváří podmínky pro omezený přístup bank do základních registrů. Banky tak budou moci podle předkladatelů lépe předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a také bránit případům zneužití identity.

Petříček: Projekty ministerstva zahraničí na pomoc v rozvojových zemích

Dobrou zprávou je pro Ministerstvo zahraničí schválení plánu rozvojové pomoci pro rok 2020. Česká republika díky němu poskytne přes 1,1 mld. korun na pomoc v rozvojových zemích. Jde o jeden z hlavních nástrojů pro boj proti nelegální migraci. Česko dlouhodobě zastává názor, že pomoci je třeba především v místech, odkud se lidé na cestu do Evropy vydávají. Na tuto pomoc půjde necelých 700 milionů korun. Česko je také solidární k lidem, které postihnou přírodní katastrofy a konflikty - na humanitární pomoc bude v rámci rozpočtu MZV vyčleněno 220 mil. korun. „Peníze, které investujeme v rámci rozvojové a humanitární pomoci jsou nejen pozitivní vizitkou naší země ve světě, ale také důležitou investicí do stability a prosperity naší země,“ popsal Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí.

Ministerstvo zahraničních věcí prosadilo na vládě také pomoc Sýrii. V letech 2020-2021 se bude MZV podílet na pomoci tomuto válkou zdevastovanému státu částkou 100 mil. korun. Kde by měly peníze pomoc opět popisuje Tomáš Petříček: „Půjde o investice do humanitárních, stabilizačních a rekonstrukčních projektů. Chceme se opět podílet na pomoci lidem v místech vzniku migračních vln. Chceme pomoci vnitřně vysídleným lidem, aby se mohli vrátit zpět domů a neměli důvod odcházet do Evropy mj. prostřednictvím obnovy jejich země.” Dosud byly podpořeny např. projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví či potravinové pomoci - konkrétně šlo o dodávky sušeného a kojeneckého mléka či zdravotnického vybavení. Situace v zemi ještě nedospěla k plnohodnotné obnově předválečného stavu, nicméně jde o přípravu post-konfliktní obnovy země.

Hamáček: Ministerstvo vnitra pomáhá státům postiženým migrační krizí

Pomoc státům postižených migrační nebo humanitární krizí slíbilo i ministerstvo vnitra. V rámci programu Pomoc na místě pošle 57 milionů Kč. Peníze půjdou do Lybie a pro Niger. „Pro nás je důležité pomáhat na místě. Je to nejúčinnější způsob, jak proti migraci bojovat. Zajištění fungující infrastruktury, zdravotní péče či podpora vzdělávání je jednou z věcí, která může pomoci zabránit tomu, aby uprchlíci mířili dál do Evropy,“ uvedl Jan Hamáček. Třetí dar v programu MV Pomoc na místě ve výši 7 milionů Kč pomůže dětským syrským uprchlíkům v Jordánsku. Vláda také podpořila projekt ve výši 5 milionů Kč na zlepšení zdravotní péče v uprchlickém táboře Mbera v Mauretánii v rámci stálého humanitárního programu MEDEVAC.

Hamáček: Kriminalita klesá

Vláda schválila Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017). ČR je podle Policie ČR bezpečnou zemí, kriminalita oproti předešlému roku klesla o “Potvrzuje se, že jsme bezpečnou zemí. Kriminalita klesla oproti předešlému roku o 4,9 % a je nejnižší za posledních 15 let. Zároveň mírně stoupla přímá objasněnost trestných činů na 48,2 %,” konstatoval Jan Hamáček. Úspěchem je stabilizace bezpečnostní situace v průmyslových zónách s vysokou koncentrací zahraničních pracovníků v Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Toman: Zpráva o stavu zemědělství 2018

Zemědělství, lesnictví, potravinářství a vodní hospodářství získalo loni podporu ve výši 66 miliard korun z národních a evropských zdrojů. To je nárůst o 8,4 % oproti předešlému roku. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství pro rok 2018, kterou dnes schválila vláda.

Podpory, které šly loni do zemědělství, dosáhly téměř 14 tisíc korun na jeden hektar zemědělské půdy. Ceny zemědělských výrobců v roce 2018 vykázaly meziroční nárůst o 0,1 %, ten byl však nižší, než jaký zaznamenaly ceny vstupů do zemědělství (nárůst o 2,1 %).

