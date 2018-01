ČSSD Ostrava: Chceme výraznou změnu ve vedení ČSSD, na předsedu navrhujeme Krejčíka a Zimolu

V Ostravě-Bartovicích se včera večer sešli sociální demokraté z Ostravy. Okresní konference ČSSD v Ostravě volila své delegáty na Sjezd ČSSD a navrhla kandidáty do vedení strany. Nové vedení sociální demokracie bude zvoleno na stranickém sjezdu v únoru v Hradci Králové.

„Ostravská ČSSD usiluje o změny ve vedení ČSSD už od listopadu roku 2015. Bohužel naše hlasy nebyly vyslyšeny před volbami do Poslanecké sněmovny, a jak to dopadlo, všichni víme. Sociální demokracie ztratila přes 600 000 voličů a přišla o 35 poslanců a velmi těžko tak bude prosazovat svůj volební program. Politika se musí dělat pro občany a musíme plnit své sliby, které jsme občanům dali,“ uvedla Jana Vajdíková, předsedkyně ostravské ČSSD.

Na konferenci bylo přítomno 115 delegátů s hlasem rozhodujícím ze 126 pozvaných delegátů. V průběhu večera zazněly kromě jiných i příspěvky exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka nebo kandidáta na předsedu strany Miroslava Krejčíka, kteří se zúčastnili konference jako pozvaní hosté.

„Okresní konference zvolila kandidáty do vedení strany. Na předsedu ČSSD byl navržen exředitel vojenských tajných služeb Miroslav Krejčík a exhejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, na 1. místopředsedu poslanec Roman Onderka a na místopředsedy ČSSD předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková, mladý nadějný právník z Ostravy Matěj Benda, exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a poslanec Jaroslav Foldyna. Ostravští delegáti také debatovali o tom, jak zachránit ČSSD a jak připravit program ČSSD tak, aby nám občané opět začali věřit,“ uvedl místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala.

Kandídáty na předsedu strany jsme navrhli dva, ať má možnost krajská konference a Sjezd z čeho vybírat. U pana Krejčíka je nám sympatické to, že je úplně novou tváří do vedení ČSSD a také jsme potěšeni, že nás navštívil osobně. Pana Zimolu považujeme za velmi zkušeného kandidáta do vedení strany, který je charismatický a oblíbený a hlavně umí vyhrávat volby ve svém kraji. Sociální demokracie potřebuje do vedení nové tváře a charismatické osobnosti, které se umí postavit za občany České republiky. Nechceme ve vedení šedé myši,“ doplnila Jana Vajdíková

Ve čtvrtek 18. 1. V Petřvaldě se koná krajská konference ČSSD, které se zúčastní 52 delegátů z Ostravy. Sjezd je naplánován na 18. 2. a ostravskou sociální demokracii zastoupí na Sjezdu 14 delegátů.

Ing. Adam Rykala ČSSD



