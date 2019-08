ČSSD: Tady nejde o hvězdy na červených kobercích

720 milionů korun. To je částka, kterou by ještě potřebovalo Ministerstvo kultury. Rozpočet navržený ministryní financí Alenou Schillerovou s ní ale nepočítá. Pokud by byl schválen předložený návrh rozpočtu, nemohly by organizace v resortu kultury pokračovat v rozjetých evropských projektech. Přišli bychom tak o evropské dotace. To by bylo trestuhodné!

Škrty by postihly nejen oblast živého umění, ale i památkovou péči a národní kulturní poklad. To nesmíme připustit.

Musíme už konečně odstranit nespravedlnost v odměňování zaměstnanců v kultuře. Uklízečka na finančním úřadě má dnes výrazně vyšší plat, než ta samá uklízečka v knihovně nebo v muzeu. Totéž se samozřejmě týká zaměstnanců na všech úrovních. A je to strašně nefér. 85 % zaměstnanců veřejných knihoven dnes nedosáhne na průměrný plat.

Tady nejde o hvězdy na červených kobercích. Jde o lidi, kteří se starají o vědění v každém regionu. Zaměstnanci v kultuře musí být odměňováni podle stejné tabulky, jako ostatní zaměstnanci veřejné správy!

