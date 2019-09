Černochová (ODS): Izrael nás nikdy neokupoval ani nám neposílal spřátelenou armádu, pane Luzare

Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla reagovat na své předřečníky z komunistické strany, zejména tedy na kolegu Luzara, ale i na kolegu Kováčika. Zmiňoval tady Organizaci spojených národů. A v tom je možná zakopaný pes, pane kolego prostřednictvím pana předsedy. Protože je to bohužel Organizace spojených národů, která byť tedy ve své zřizovací listině, když to zjednoduším, měla úplně jiné představy, jinou funkci. Je to organizace, která dělá společně - její organizace, jako je UNESCO - dělají mezinárodní politiku, což je ten kámen úrazu. A to je špatně. Není to jenom Evropská unie, ale je to UNESCO, které nepovažuje Hamás a Hizballáh za teroristické organizace. Naštěstí v tomto ohledu došlo k vetování ze strany Spojených států.

Stejně tak bych chtěla říct panu Luzarovi, který aspoň na mě bude moci reagovat. Víte, pane kolego prostřednictvím - (Předsedající žádá o klid v sále.) - pana předsedy Vondráčka, víte, jaký je rozdíl mezi Izraelem a Sovětským svazem? Izrael nás nikdy neokupoval ani nám neposílal spřátelenou armádu. (Ozývá se potlesk zprava.)

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně

