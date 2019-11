Černohorský (Piráti): Zavřít důl není jen tak, nejdřív začne OKD vyřizovat administrativu

„Mým cílem bylo zprostředkovat dialog a celý proces nastartovat, a to se dnes povedlo. Zavřít důl samozřejmě nelze jen tak. OKD tedy začne vyřizovat nejdříve nezbytnou administrativu. Jen tato fáze podle OKD potrvá tři roky a další tři roky potrvá samotná fyzická likvidace po skončení administrativní části,“ komentoval poslanec Pirátů Lukáš Černohorský, který kulatý stůl k likvidaci dolu Frenštát svolal už podruhé. Chce tak pomoci místním obcím, které se o uzavření dolu a odstranění největších černých staveb v Česku snaží už 13 let.

Zástupci těžařské společnosti představili tři varianty možného vývoje. Nejobávanější varianta dobývání zásob černého uhlí pod Beskydy by znamenala kromě nevratných dopadů na životní prostředí v chráněné krajinné oblasti také miliardové ztráty. Se zásobami navíc nepočítá ani Státní surovinová politika. „Pokud pomineme všechny další dopady, těžba uhlí pod Beskydy by byla tak ztrátová, že takřka nepřipadá v úvahu. To všichni potvrzují,” dodal Černohorský.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Udržovací režim v zakonzervovaném dole vyjde každoročně na 32 milionů. Je totiž nezbytné odvětrávání, čerpání důlních vod a další zabezpečovací práce. Technická likvidace dolu by podle OKD znamenala jednorázový náklad necelých 200 milionů. Hotová by mohla být za šest let. „Když si to spočítáme, definitivní uzavření dolu je nejen nejlepší variantou pro nás a naše občany, ale je v dlouhodobém horizontu také variantou nejhospodárnější,“ komentoval jednotlivé možnosti dalšího vývoje starosta obce Trojanovice Jiří Novotný, který byl s výsledkem podle svých slov spokojený.

„O dalším vývoji rozhodnou akcionáři OKD. Tedy státní společnost Prisko. Je to ale slibný začátek. Jakmile bude dokončena dokumentace, následovat bude proces EIA, kde ministerstvo životního prostředí posoudí vliv záměru na životní prostředí, a pak správní řízení. Teprve poté by se mohlo začít se samotným odstraněním těžních věží a dalších staveb v areálu dolu Frenštát. Pozemky by nadále zůstaly v majetku OKD, mohly by pak být nabídnuty k prodeji,“ uvedl Černohorský. Další setkání plánuje uskutečnit v červnu následujícího roku.

Psali jsme: Černohorský (Piráti): V souvislosti s kauzou OKD podám několik trestních oznámení Černohorský (Piráti): Staňkův památkový zákon je paskvil, předložíme vlastní novelu Černohorský (Piráti): Těžní věže Dolu Frenštát by měly zmizet do šesti let Černohorský (Piráti): Monopol společnosti EKO-KOM při nakládání s obalovými odpady

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.