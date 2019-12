Červíček (ODS): Kvalitu služeb na regionálních tratích ověřuji osobně

Prvního náměstka hejtmana Martina Červíčka zajímá skutečný stav a názory cestujících na kvalitu a komfortnost služeb v regionální železniční dopravě na této trati 026, neboť Českým drahám skončil pronájem motorových jednotek Stadler a díky menšímu počtu nízkopodlažních vozidel v Královéhradeckém kraji došlo na zmíněné trati k nasazení jiných motorových jednotek.

České dráhy na této trati nasadily motorové vozy 854, které prošly celkovou rekonstrukcí a nabízejí cestujícím vyšší komfort. Díky čtyřnápravové konstrukci a lepšímu odhlučnění je v nich cestování mnohem pohodlnější a tiší. Tyto vozy mají větší kapacitu, než doposud používané vozy typu Regionova. Právě nedostatek míst mimo jiné způsoboval v nedávné době v přepravní špičce problémy.

„Co mě však dělá vrásky, je ztížené nastupování a vystupování po schodech. Uvědomuji si, že je problematické zvláště pro starší lidi, cestující se sníženou pohyblivostí i pro maminky s malými dětmi Přesto, že je to pouze jediná nevýhoda těchto vozů, bude nasazení bezbariérových vlaků patřit mezi naše hlavní priority při posouzení nabídek nových dopravců, kteří zajistí železniční přepravu od prosince 2021,“ komentoval náměstek Červíček s tím, že nasazení vozidel 854 považuje za přechodný stav s předpokladem vyřešení už v příští změně jízdních řádů v prosinci 2020.

„Královéhradecký kraj nijak nemohl vyřazení nízkopodlažních vozidel ovlivnit, i když jsme po dopravci požadovali a stále požadujeme adekvátní náhradu i přesto, že jimi dopravce k dnešnímu datu nedisponuje. Osobně jsem si vyzkoušel podmínky cestování na této trati a mluvil s cestujícími. Zajímaly mě jejich názory a zjišťoval jsem zajištění kapacity vozů i po dobu vánočních svátků, kdy lidé míří ke svým rodinám a blízkým,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy v kraji.



„Na druhou stranu je však potřeba také vnímat řadu pozitivních změn v železniční dopravě na Náchodsku, které jsme změnou jízdních řádů od 15. prosince zajistili,“ doplnil náměstek Červíček. K nejvýznamnějším patří zavedení nového přímého spěšného vlaku Dobrošov, který nabídne spojení Broumova s krajským městem. Spěšný vlak zamíří přes Náchod do Hradce Králové, kam přijede v 7.36 a nabídne tak zajímavější spojení pro dojíždění do zaměstnání a do škol. Přímý rychlík z Meziměstí do Prahy, který obsloužil krajské město před 6. hodinou, nahradí spěšný vlak z Broumova do Starkoče, kde budou zajištěny přípoje na vlaky do Hradce Králové a do Prahy. Dále došlo k posílení železničního spojení do Adršpašsko-teplických skal. Neméně významnou změnou je zrychlení spojení z Náchoda do Chocně, díky rozšíření počtu spěšných vlaků. Tyto spěšné vlaky poskytnou cestujícím možnost dostat se včas na železniční koridor v Chocni, odkud mohou pohodlně cestovat na Prahu nebo na Moravu.

Vozy 854 již v minulosti mezi Náchodem a Broumovem jezdily. Jejich jedinou nevýhodou je nastupování a vystupování po schodech. Z tohoto důvodu bude Královéhradecký kraj i v roce 2020 trvat na adekvátní náhradě za vozy Stadler a opětovném navýšení počtu bezbariérových spojů.

„Chceme nadále vycházet vstříc požadavkům cestujících. Za současnou situaci ohledně menšího počtu nasazených nízkopodlažních vozů se omlouváme i přesto, že jsme ji nezavinili. S Českými drahami však budeme nadále jednat a na pracovních jednáních důsledně požadovat, aby v Královéhradeckém kraji se změnou dalšího jízdního řádu nízkopodlažních souprav jezdilo co nejvíce,“ dodal náměstek Červíček.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



