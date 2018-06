Červíček (ODS): Náchodu pomůže jak dálnice D11, tak výstavba obchvatu

První náměstek hejtmana Martin Červíček, krajský radní Václav Řehoř a náchodský starosta a poslanec Jan Birke vysvětlovali veřejnosti na náchodské radnici chystané záměry v řešení dopravní situace.

„Silnice z Náchoda do Hronova je ve velmi špatném stavu, ale hlavně nevyhovuje současnému provozu. Proto je důležité, aby na sebe plánované klíčové dopravní stavby koncepčně navazovaly. Náchodu a jeho okolí bezesporu pomůže jak dostavba dálnice D11, tak výstavba obchvatu Náchoda. Neméně důležitou stavbou je vybudování nové přeložky z Bělovse do Velkého Poříčí bez ohledu na to, kdy se podaří vybudovat městský obchvat.“ řekl na setkání s tamní veřejností náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček.

Na setkání si mimo jiné zainteresované strany vyjasnily aktuální stanoviska k výkupům pozemků. Zároveň se občané dozvěděli aktuální harmonogram dalšího postupu kraje při získávání stavebního povolení.

„V diskusi zaznělo mnoho věcných podnětů, kterými se musíme zabývat. Pro úspěšné dokončení výstavby přeložky ve Velkém Poříčí jsme připraveni nacházet veškerá řešení, která dopomohou k dohodě s vlastníky jednotlivých pozemků,“ uvedl krajský radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř.

Brig.gen.v.v., Mgr. Martin Červíček ODS



1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přeložka na trase Náchod-Běloves – Malé Poříčí – Velké Poříčí bude měřit 3,6 kilometru na katastru území Bělovse, Malého Poříčí a Velkého Poříčí. Na této silnici II. třídy se vybudují 4 mosty. Předpokládané náklady výstavby jsou okolo 430 milionů korun. Přeložka by měla v budoucnosti navazovat i na obchvat Náchoda.

„V současné době máme v pokročilém stavu zpracovanou stavební přípravu na přeložku Běloves – Velké Poříčí. Navíc máme představu o financován, a proto se teď všichni musíme soustředit na získání stavebního povolení. Pokud se nám podaří přesvědčit vlastníky dotčených pozemků k souhlasu k uskutečnění stavebního záměru, můžeme mít stavební povolení v řádu měsíců. Stavební povolení nám nicméně neumožňuje realizovat samotnou stavbu do doby, než se nám podaří domluvit s vlastníky pozemků na výkupech, popřípadě pronájmech. Proto jsem dal jasný pokyn, aby kolegové z Údržby silnic Královéhradeckého kraje jednali nejen o výkupech, ale s příslušnými vlastníky nejdříve dohodli alespoň jejich souhlasy, abychom mohli pracovat na získání stavebního povolení. Pro mě osobně je nesmírně důležité maximálně vyjít vstříc vlastníkům a dojednat férové vypořádání majetku. Pevně věřím, že nejenom v průběhu získávání stavebního povolení, ale i poté, se nám podaří domluvit se všemi vlastníky na majetkovém vyrovnání,“ doplnil náměstek Červíček.

Podstatná část setkání s občany se věnovala i aktuálním informacím o stavu přípravy na vybudování obchvatu Náchoda. „Bez podpory státu a kraje se v rozvoji dopravní infrastruktury neobejdeme. Proto vítám fakt, že Ministerstvo dopravy ČR vytvořilo seznam prioritních staveb, ve kterém jsou kromě dálnic i silnice I. třídy, které směřují ke státním hranicím, což je i příklad stavby obchvatu Náchoda. Jsem rád, že společná spolupráce města, kraje a státu dopomůže ke kýženému cíli,“ zmínil na setkání aktuální stav v přípravě obchvatu Náchoda starosta města a poslanec Jan Birke.

Psali jsme: Červíček (ODS): Nechci být sběračem funkcí, ale chci mít možnost věci veřejné ovlivňovat Červíček (ODS): Most ve Svinarech se začne opravovat v polovině června Červíček (ODS): Koho všeho je třeba uklidit z cesty, aby „bylo líp“? Červíček (ODS): Ze snění bývá někdy těžké procitnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV