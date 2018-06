Chalupa (ANO): Lidi, fakt chcete, aby zemi vedli lidi jako pan Poche?

Najednou jsou náměstí němá?! Kde jsou všichni, co vykřikují cosi o věrohodnosti, pevných morálních zásadách apod.

Tohle nám ČSSD nabízí jako to nejlepší, co má ve svých řadách?!

Člověk, který je typickým politikem minulého čtvrtstoletí, člověk naprosto pevných názorů a zcela otevřené kapsy:

Uprchlické kvóty

Dříve Poche kvóty prosazoval, dnes se proti nim vyslovuje. V dubnu roku 2015 podpořil v Evropském parlamentu usnesení o migrační a azylové politice EU, které mimo jiné vyzvalo komisi k zavedení kvót pro členské státy. Poche navíc podpořil i zařazení tohoto bodu do usnesení. Spolu s ním hlasovali pro přijetí návrhu i další čtyři členové sociální demokracie, a to přesto, že se tehdejší premiér Bohuslav Sobotka vyslovil proti zavedení kvót.

V květnu pak uprchlické kvóty na svém blogu bránil. „Nemyslím, že by nás kvóta zhruba pěti set lidí nějakým způsobem poškodila,“ řekl nedlouho poté v rozhovoru pro E15. Dodal, že bychom měli být solidární a pomáhat.

V září roku 2015 se při hlasování o uprchlických kvótách v Evropském parlamentu zdržel.

Naopak v červnu minulého roku už mluvil doslova o „vnucování kvót“, když v Událostech, komentářích podporoval aktivní roli České republiky v Evropské unii. Jako podmínku stanovil „garanci, že nám nebudou vnucovány kvóty nebo něco jiného“.

Postoj k Rusku

Miroslav Poche v minulosti dlouhodobě vystupoval proti Rusku. V roce 2014 řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy, že je Rusko vůči Ukrajině agresivní. „Imperiální Rusko, o jehož obnovu dnes Putin znovu usiluje, je pro nás dnes největší myslitelnou hrozbou – musíme být připraveni na to, říci Rusům jasné ne,“ prohlásil. Ve vyjádření pro Český rozhlas z téhož roku se zmínil o nutnosti „tvrdých diplomatických jednání“ vůči Rusku.

V květnu roku 2015 pak hlasoval pro přijetí usnesení o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem. V tomto dokumentu se mimo jiné píše, že „v důsledku ruských akcí na Krymu a na východní Ukrajině již není možné jednat s Ruskem jako se strategickým partnerem“. O měsíc později pak ve Štrasburku vyjádřil spokojenost s tím, že „Evropský parlament přijal silnou rezoluci směrem k Rusku“, a dodal, že Rusko „přestalo být důvěryhodným partnerem pro EU“.

V posledních měsících se takovýmto výrokům již vyhýbá a na stranu Ruska se vyjadřuje spíše neutrálně. „V žádném případě si nemůžeme dovolit Rusko ignorovat či se k němu stavět a priori nepřátelsky,“ uvedl ve svém dopise pro členskou základnu ČSSD.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Postoj k vládě Andreje Babiše

Na začátku letošního roku přijala pražská ČSSD v čele s Miroslavem Pochem usnesení, ve kterém stranu vyzývá, aby nezasedla do vlády s premiérem Andrejem Babišem. „Andrej Babiš se bude muset vzdát postu premiéra, aby mohla vzniknout vláda, která bude mít demokratický půdorys,“ řekl Poche v březnu v Interview ČT24. Zmínil i Babišovu údajnou spolupráci s komunistickou policií.

Hlavní překážkou v jednání o vládě s hnutím ANO byl nejen pro Pocheho trestně stíhaný premiér. Žádná z těchto výhrad už ale neplatí.

„Vstup do vlády za nabídnutých podmínek považuji osobně za vhodnější variantu,“ píše Miroslav Poche v dopise pro členy sociální demokracie. Podle jeho slov umožní účast ve vládě ukázat voličům, že sociální demokracie umí zodpovědně spravovat naši zemi.

Postoj k Miloši Zemanovi

Miroslav Poche je považován za velkého odpůrce Miloše Zemana. Před prezidentskými volbami kritizoval kladný postoj sociálních demokratů k volbě Miloše Zemana. Považoval jej za chybný. „Volit Miloše Zemana určitě nebudu. Česká republika potřebuje změnu,“ uvedl pro deník Právo na konci loňského roku.

V druhém kole následně pražská ČSSD v čele s Pochem podpořila Jiřího Drahoše. „Krajská konference vyzývá občany ČR k účasti v druhém kole prezidentských voleb a doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí ústavu a zákony. Tyto požadavky splňuje kandidát Jiří Drahoš,“ uvedl Poche.

V posledních měsících se na adresu Miloše Zemana vyjadřuje smířlivěji. Ani diskutované výroky Miloše Zemana, například v kauze novičok, se nezdají být problémem. „Pozice prezidenta nás nepoškodila, citoval zprávu jedné tajné služby,“ odpověděl v červnovém rozhovoru pro Reflex.cz na otázku, zda byly výroky prezidenta nebezpečné a zda zpochybňovaly roli České republiky v Evropské unii.

„Miloš Zeman je velmi silnou osobností v české zahraniční politice, jeho zahraniční politika baví,“ vyjádřil se Poche v květnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.