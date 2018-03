Chalupa (ANO): Oslavy 100 let samostatného Československa budou příležitostí, jak podojit státní rozpočet

Koukám jako blázen - tak pan Hollan nám prosadil projekt na oslavu 100 let samostatného Československa "Rande naslepo" za 2 miliony korun?! My nejsme schopni postiženým dětem koupit vozíčky a tady se jen tak vyhodí z okna 2 milióny!!! To jsem zvědav na ty ostatní projekty a na to, kdo za nimi bude stát. Začíná se mi to jevit tak, že oslavy 100 let budou (a evidentně už jsou) hodně o tom, že je to docela slušná příležitost podojit městské, krajské i státní rozpočty. Jsem zvědav, kolik akcí (a peněz) bude věnováno válečným veteránům, legionářům, tradicím Českých ozbrojených sil...

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

