Chalupa (ANO): Právní stát, nebo "právní" jak pro koho a jen podle "potřeby"?

18.01.2019 22:51

Společenská i profesionální ikvidace lidí za "bílého dne" - otázkou je PROČ se to děje, PROČ se nic neřeší. PROČ se neřeší to podstatné, co se sice zprostředkovaně, ale navýsost týká té skutečně reálné svobody a kvality života každého z nás?