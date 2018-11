Chalupa (ANO): Skončí Česká republika jako "chudý příbuzný" EU (SRN)?

Stručná zpráva - Německo potřebuje více migrantů z EU, pomáhají ekonomice, viz.

Překlad - Němečtí stratégové vymysleli plán, kterému nelze nic vytknout – DOKONALÉ ŘEŠENÍ VE STYLU „NĚKOLIK MUCH JEDNOU RANOU“ – nejen, že Německo jako vysoce výkonný vysavač doslova vysaje naší kvalifikovanou elitu – od řemeslníků, zdravotnického personálu přes hasiče, vojáky až po špičkové chirurgy, jaderné fyziky či biochemiky, ALE ZÁROVEŇ UŠETŘÍ ASTRONOMICKÉ finanční prostředky německých daňových poplatníků, kteří nebudou muset zaplatit ani cent za vzdělaní a kvalifikaci takto získaných pracovních sil. To zaplatí jen a pouze český daňový poplatník. Náš občan pracující v Německu bude tam platit daně, sociální, důchodové a zdravotní pojištění, tam bude utrácet za bydlení a zboří a tím příspívat k posílení německého státního rozpočtu A co je onou německou třešničkou na jejich ekonomickém dortu? Skutečnost, že naši, čeští lidé budou dobrovolně pomáhat k významnému zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Německa a tím zároveň oslabovat ekonomiku naší.

Jedna věc je volný pohyb pracovních sil a zcela jiná věc je státem cíleně organizovaná systémová likvidace pracovně-personálních kapacit jiného státu….to, že může k takovému stavu dojít, to asi nikoho moc, v okamžiku našeho přistoupení k EU, nenapadlo - ostatně jako tomu tak bylo i u jiných smluv při jejich podpisu – „Lisabon“, „Dublin 1 až?“, „Istanbulská úmluva“ atd.

Ano, naprosto rozumím tomu, že pro mladého Čecha či Češku je představa zaměstnání v zahraničí super šance – zvláště když vidí, že za svůj český plat si už asi nekoupí byt za cenu, kterou může zaplatit už jen arabský, ruský, belgický či německý občan (to je ale jiný příběh) – 3 a více krát vyšší plat, návazně na stará kolena i mnohem vyšší důchod… To vše je pochopitelné. Ale Česká republika se tak stane ještě shrbenějším „chudým příbuzným“ svých bohatších evropských „přátel“ v EU, se všemi dalšími dlouhodobými negativními efekty.

Domnívám se, že je nejvyšší čas, aby v této problematice začal konat stát a nastavil taková pravidla a nástroje, aby k tomu „vysátí“ nedošlo a aby si náš daňový poplatník nemusel připadat jako úplný hlupák. A pokud mohu doporučení – pan ministr Petříček s panem pochebným Pochem by při svých návštěvách v Bruselu a výkonu jim svěřené agendy měli o to víc prosadit ochranu pracovního a personálního trhu České republiky proti tomuto dalšímu obohacení ze strany Německa.

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Děje se to pomalu, pokrytecky a s využitím propagandy v médiích, změnami ve školách... Analytik vysílá varování za uběhlým výročím sta let republiky Petr Robejšek pro PL: Merkelová neměla v roce 2015 odvahu zavřít hranice. Ale ještě horší rozhodnutí udělala při záchraně eurozóny Česko nepřistoupí ke globálnímu paktu o migraci, rozhodla vláda To bude nářku: Češi nesnáší EU úplně nejvíc ze všech. A je to ještě vážnější

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV