Chalupa (ANO): Vrtulníky - bezpečnost a obrana, nebo zdroj slušných provizí

Jako bývalý poslanec, který se plně věnoval problematice obrany a bezpečnosti naší země a jejích obyvatel, nemohu nezareagovat na prezentovaný úmysl pana Hamáčka, ministra vnitra, zakoupit pro potřeby IZS dva vrtulníky za cca 4 miliardy korun (mluvíme o finančních prostředcích, které do st.rozpočtu odevzdal daňový poplatník, tedy my), viz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hamacek-navrhne-vlade-nakup-dvou-novych-vrtulniku-pro-polici/r~64eaaf82db8b11e89f96ac1f6b220ee8/

Abych pravdu řekl, nerozumím tomu, jakým způsobem tento resortní záměr koresponduje s oprávněným a nejvýš potřebným zavedením systémovosti a centralizace akvizic, zejména těch, které se zásadním způsobem týkají celkových schopností země k účinné obraně a bezpečnosti.

Tož si to shrňme - AČR, respektive Ministerstvo obrany už cca přes 4 roky usilovně, problematicky řeší nákup takzvaných "víceúčelových vrtulníků" - desítky placených odborníků, vojáků, úředníků, poslanců a VIP politiků si s tím stále nějak neví rady (z několika důvodů)...ale přesto to všechno se zdá, že to směřuje k nějakému konečnému výsledku. A v tom - náhle - přichází ministr vnitra (čirou náhodou předseda ČSSD, která má splatit v podstatě likvidační dluh) se záměrem zakoupit dva vrtulníky pro PČR. Že je policisté potřebují, s tím lze souhlasit, že by i HZS potřebovali pár kusů (i z důvodu do budoucna vyššího nebezpečí sucha = velkoplošných požárů = efektivní a rychlé hašení = ochrana životů, zdraví a majetku) je také záměr, který si nezaslouží kritiku.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Otázkou je:

1) má MV zpracovanou Koncepci výstavby IZS tak jak jsem svého času požadoval od p. ministra Chovance (a neodpustil jsem si mu doporučit, aby si lidé z MV laskavě vzali vzor z AČR a jejího KVAČRu - alespoň)?

2) z jakého důvodu uvažuje pan ministr vnitra o nákupu vrtulníků, které (pokud vím) příliš nekorespondují s tím, co řeší a má za úkol ministr obrany (trvající resortismus?, zájem o provizi, záchranu ČSSD a posílení svého mocenského vlivu (bez peněz do politiky nelez)?, neochota ke spolupráci?, nekompetence?...nebo všechno dohromady)

3) proč stát nenakoupí - nejlépe způsobem Goverment-Goverment - potřebný počet stejného typu(ů) vrtulníku pro potřeby obrany a bezpečnosti jako zbraňový systém (stejná logistika, personalistika, výcvik pilotů a technického personálu, stejný servis - stejné provozní zázemí po celý životní cyklus)? Opravdu nevidím velký rozdíl mezi potřebami příslušníků URNY a kluků od šestesjedničky....

Pevně věřím, že minimálně stejné otázky budou klást ministrům (nejen) poslanci Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost, stejně tak jako nevytížených senátorů....a že na ně dostanou smysluplné odpovědi, které také pečlivě zkontrolují. Malý apel - členové, poslanci a další funkcionáři ČSSD by se nad tím mohli také trochu zamyslet....

A zejména doufám, že Horní i Dolní komora zabrání tomuto neefektivnímu chování resortů (trvalý, všeobecně známý, významný problém do jehož skutečného, ne oblíbeného verbálního řešení se evidentně nikomu nechce – je to pořád stejné – „já na bráchu, brácha ne mně“)

Vážení spoluobčané - může si země s 10 miliony obyvatel (včetně dětí, důchodců, úředníků, studentů a nepřizpůsobivých trubců - reálně tedy cca 2 miliony občanů, kteří to ta vše táhnou na svých zádech), dovolit toto bezuzdné pokračování nehospodárnosti a nekompetence, nebo je už konečně potřebné zabránit této akviziční "kreativitě" a donutit stát, aby se choval k daňovému poplatníkovi s úctou a plnou odpovědností a tyto akvizice byly řešeny koordinovaně, systémově, centralizovaně a především s využitím "selského rozumu"!

Váš stále nespokojený občan....když to sleduji, co se děje, tak by mě čerti vzali!

