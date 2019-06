Chalupa: Díky rozhodnutí sněmovny má vzniknout další nesmysl - Národní sportovní agentura

PANE PREZIDENTE, vrchní veliteli ozbrojených sil, PROSÍM, PEČLIVĚ ZVAŽTE SVŮJ PODPIS, prosím. Pane prezidente, vy to vyřešíte (ZDE - https://youtu.be/60Et9t85lFY).

Ale když už...pak, vládo, rovnou zrušte Ministerstvo školství, mládeže a TĚLOVÝCHOVY....

Za mne - daleko více potřebujeme obnovit totálně zdevastovanou CIVILNÍ OBRANU A OCHRANU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY a ne zřídit agenturu na další zbytečné přerozdělování miliard peněz pro sport - kde to bude zase nakonec ve stylu říkanky "vařila myšička kašičku" - na někoho se určitě dostane (pan Černošek, pan Abrhám atp.) a někdo dostane kulový ...ale určitě to nebudou míče na fotbal....tuším kam to povede - ale!? ...skutečně se mohu mýlit!

Budeme zřizovat Národní sportovní agenturu (která bude jen přehazovat děravými hráběmi dotace) a přitom nikdo nediskutuje o potřebě zřízení CERNTRÁLNÍ AKVIZIČNÍ AGENTURY společné a ve smyslu akvizic nadřízené všem ozbrojeným a bezpečnostním složkám (resortům) České republiky. Tedy problematiky a prostředí, které nejen, že nám daňovým poplatníkům svým "výkonem" způsobuje obrovské finanční ztráty, ale i prostředí prožrané korupcí, klientelismem a nekompetencí. Problematiky, jejíž neřešení dlouhodobě ohrožuje samotné obranné a bezpečností schopnosti České republiky... Ale my potřebuheme sportovní agenturu...

Pro povinné zavedení Brané výchovy - přípravy obavatel na krizové situace - do škol se nehlo ani prstem!

Návrh na zvýšení investic z cca 1,5 milardy alespoň na cca 7 miliard - na podporu obranného bezpečnostního výzkumu a vývoje byl mávnutím ruky odmítnut!

Návrh na výstavbu Integrovaného výcvikového střediska ve Vyškově na Moravě pro všechny branné a bezpečnostní složky byl mávnutím ruky odmítnut!

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

Skutečně daňový poplatník - nikoliv jakási nová zájmová parta - potřebuje Národní sportovní agenturu, když si platíme tisíce úředníků na Ministerstvu financí a ministerstvu školství? Dodnes nebyla provedena hloubková Inventura "neziskovek", kam se sypou miliardy, aniž vůbec víme, proč a nač, a my zrovna nyní potřebujeme kontrolovat sportovní dotace?

Vážení poslanci a senátoři, raději plošně zvyšte rodinné přídavky na děti, ať rodiče mohou dětem zaplatit letní tábory, ať moho dětem zaplatit sportovní kvalitní výbavu a financovat sportovní zájmy svých dětí. Nepotřebujem financovat profíky, ti si jistě poradí - viz dobře placené reklamy atd. Zvyšte kvalitu a počet hodin na tělesnou výchovu ve školách, investujte do výstavby plaveckých bazénů ne předražené stadiony pro pár stovek nadšenců speciálních, byť zatím medailových, sportů.

Potřebujeme plošně a masivně zvýšit fyzickou zdatnost celé mladé populace, děcka mají umět plavat, mají umět poskytovat první pomoc a poradit si v běžných i mimořádných krizových situacích, mají zdravě jíst atd. - a nikoliv dál pomáhat - ve vší úctě - sportovním přeplaceným primadonám, zkorumpovaným sportovním trenérům, svazům - sportovním mafiím. TO bude mít daleko větší význam pro statisíce lidí, a bude to mít jistě význam i pro snížení dlouhodobě rostoucích nákladů ve zdravotnictví.

Pan Faltýnek mi kdysi řekl:

"nikomu nevěř"- tam jsem jaksi zklamal, ale také! "používej selský rozum"

proč to tedy v té naší malé, hezké vesničce, střediskové, neděláme?

