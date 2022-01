Chalupa: Quo Vadis Česká republiko, EU a NATO

reklama

1. USA a Čína – s vybalancováním sebe sama bude problém především USA, přesněji řečeno půjde o to, jak se USA budou vyrovnávat se stále rychlejším procesem ztráty pozic globálního ekonomického lídra (věda, výzkum, technologie, kybernetika, dobývání vesmíru…) stejně jako pozice globálního četníka a vývozce svého způsobu demokracie – bez toho, aby jako živočich ve smrtelné agonii začaly ničit vše ve svém dosahu

2. Rusko a Západ – bohužel Západ díky nekompetenci svých politických lídrů dokázal vlastně jen to, že Rusko se díky uvaleným sankcím stalo mnohem méně závislé na spolupráci s námi, se Západem, výrazně se emancipovalo nejen ekonomicky (v soběstačnosti) ale i – zcela logicky a ze své pozice i strategicky správně – vojensky. Druhým „výrazným úspěchem“ Západu je fakt, že jsme Rusko doslova natlačili do stále pevnějšího spojenectví s Čínou a vyrábíme si tak soupeře, jehož potenciál je neskutečný, místo toho abychom Rusko vtáhli minimálně do ekonomického, energetického, surovinového partnerství v rámci Evropy, nemluvě o systému bezpečnosti a snížení eskalace vzájemné nevraživosti.

3. EU jde cestou

a) dobrovolné germanizace, zcela zcestného řízení ekonomického „rozvoje“ a energetické soběstačnosti – viz Green Deal,

b) otevřené, stupidní islamizace civilizačního veřejného prostoru jako nedílné součásti vstřícnosti evropských politických elit k migrační invazi (za pár let nebudeme vědět, díky umělé inteligenci a všeobecné robotizaci co s lidmi jako pracovní silou)

c) další devastace těch hodnot, které byly tím, co Evropu držely po staletí „nad vodou“

d) v mezinárodním prostředí opuštěním zásady objektivnosti, zásady padni, komu padni, rovného postoje k jakémukoliv partnerovi, a naopak zvolila cestu pokrytectví, omezování svobody projevu, cenzury atd.

4. Federalizace Evropy na základech toho, čím a kým je nyní EU řízená a ovládaná, tedy Evropskou komisí/Německem je sci-fi. Podle mého názoru je jedinou možnou cestou emancipace – znovu-obnovení globálního významu Evropy na úrovni potřeb 21. století, respektive 3.tisíciletí je zcela nový/jiný model spolupráce evropských suverénních národů respektující dobrovolnou spolupráci především v oblasti ekonomiky, kultury, nikoli však v politickém vměšování se do suverénních národních demokracií. Dále v zabránění toho, aby se Německo potřetí stalo vojensky nejsilnějším národem v Evropě, v rozpuštění NATO a vytvoření zcela nového systému kolektivní obrany pouze a čistě evropských národů s umožněním členství i Ruské federaci ale nikoliv Turecku.

A s tím, co pan armádní generál Šedivý přeje českým politikům do roku 2022, nelze než plně souhlasit…

“Aby byli schopni posuzovat vše, co budou muset řešit, v pozitivním i negativním slova smyslu. Aby byli schopni zaujmout postoje a dívat se na věci realisticky, rozumně. Aby se vyhnuli nějakým radikálním a nedobře uváženým krokům. Zkrátka je potřeba, abychom byli vždy dobře připraveni a abychom uměli řešit problémy s přehledem, který nakonec bude znamenat pozitivní efekt.“

