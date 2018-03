Chvojka (ČSSD): Pelikánovi, Šlechtové a Stropnickému se nedá věřit

Děkuji za slovo. V tom svém předchozím projevu jsem říkal a apeloval jsem na ty lidi, kteří např. před měsícem v koncernovém tisku Andreje Babiše byli jmenováni jako ti, kteří mají zásadní problém s tím, aby možnou budoucí vládu ANO podporovalo hnutí SPD.

Tuším, že ta jména byla tři, byl to Robert Pelikán, který tady není, je právě na uctění památky obětí romského holokaustu v Brně, ten je omluven, ale ještě tam byla zmíněna paní ministryně Šlechtová a pan ministr Stropnický, které znám z mého ročního působení ve vládě a měl jsem s nimi velmi dobré vztahy, ale bohužel musím říct a říkám to s určitou bolestí v srdci, že prostě oni se ukázali právě v tomto hlasování, které proběhlo, jako lidé, kterým se asi, bohužel, nedá věřit, protože oni říkali v tom koncernovém tisku, že mají problém s hnutím SPD, že se jim jejich názory nelíbí.

Paní kolegyně Šlechtová byla dokonce ostřejší, té je "vyhrožováno" trestním oznámením na její adresu za to, co říkala o názorech či o lidech z hnutí ANO, ale nyní, když jsme mohli diskutovat ještě o něco déle a mohli jsme dát možnost některým dalším lidem mimo ty, kteří mají přednostní právo, aby mohli říci, co si o této věci myslí, tak se zdrželi. Myslím si, že je to z jejich strany zbabělost a velmi mě to mrzí. Děkuji.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chvojka (ČSSD): Bylo mi tehdy řečeno tou ďábelskou koalicí, jak říkáme ANO, SPD a KSČM… Chvojka (ČSSD): Bezmála tisíc dětí žije v právní nejistotě Chvojka (ČSSD): V komisích by mělo být zastoupeno celé spektrum sněmovny Chvojka (ČSSD): Premiér nemůže říct, že si lze objednat trestní stíhání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV