Čtyři kandidáti za KDU-ČSL postupují do druhého kola senátních voleb

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek, místopředseda Daniel Herman a současní senátoři Patrik Kunčar a Zdeněk Brož - to jsou postupující kandidáti za KDU-ČSL do druhého kola senátních voleb. Senátor a hejtman Jiří Čunek obhájil svůj post hned v prvním kole.

Pavel Bělobrádek

Ve svém domovském obvodě Náchodska kandiduje Pavel Bělobrádek, který je od roku 2010 předsedou KDU-ČSL. Horní komoře parlamentu může nabídnout své zkušenosti z práce poslance či místopředsedy vlády i Poslanecké sněmovny. Pro „svůj" region pracuje už teď jako zastupitel Náchoda. Senát chápe jako důležitý orgán - pojistku demokracie, jehož úloha bude v současné situaci klíčová. Může kontrolovat vládu stíhaného premiéra závislou na hlasech komunistů. Jako zásadní bere jeho úlohu při ochraně demokracie před laciným populismem. Region chce hájit s velkým odhodláním, ale i pokorou a láskou k regionu. V osobní rovině je obdivovatelem umění, historie a literatury.

Zdeněk Brož

Výzvu senátních voleb už podruhé přijal Zdeněk Brož. Dlouholetý starosta Šumperka, ekonom a pedagog se v uplynulém období zasadil o podporu kvalitního vzdělávání nebo podnikání. Jako stálou prioritu chápe taky kvalitní dopravu. Důležitá je podle něj dostupnost služeb, zdravotnictví, dostatek dopravních spojů a ostatních nutných věcí k dalšímu rozvoji, za které chce i nadále bojovat. Sociální politika musí být podle něj odpovědná, lidé odmítající práci nemají nárok na zvýhodnění. Řídí se jednoduchým heslem: rozum, slušnost a schopnosti. Své zkušenosti ze Senátu by rád uplatnil i v dalším období.

Daniel Herman

Daniel Herman chce v Senátu pokračovat v roli „stavitele mostů“, za kterou byl oceněn již jako ministr. V současnosti vidí potřebu spojit jednotlivé regiony mezi sebou, ale také s centry, jako je Praha. Chce být v Senátu slyšet, inspirací je pro něj Petr Pithart, který v Senátu sehrál svou významnou roli. Své zkušenosti a odhodlání chce zúročit na Chrudimsku - v regionu, kterému dluží za záchranu své maminky před pronásledováním za druhé světové války. Kromě zkušeností ministra kultury může nabídnout i zkušenost s vedením několika sekretariátů i státních institucí. Manažerské dovednosti a hlubokou znalost historie potvrzuje i několikaleté vedení Ústavu pro studium totalitních režimů. Daniel Herman jde do voleb s podporou mnoha významných osobností od režiséra Jiřího Stracha, astronoma Jiřího Grygara až po ekonoma Jana Švejnara.

Patrik Kunčar

O podporu opět žádá i stávající senátor a starosta Patrik Kunčar. Odjakživa se zajímal o prostředí a osudy lidí ve svém okolí, to byl i důvod jeho vstupu do politiky. V minulosti pracoval jako geodet, poté byl 8 let starosta města Uherský Brod. To ho přivedlo i k rozhodnutí pracovat pro lidi i na národní úrovni. Po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a řádění šíleného střelce v restauraci Družba se více zaměřil na obranu a bezpečnost. Kromě bezpečné země je jeho cílem urychlené dobudování chybějících dálnic a elektrifikace Vlárské dráhy, dostupné bydlení, omezení byrokracie pro občany i podnikatele a obrana ústavních a demokratických principů naší země. Nejraději má přímý a férový přístup, nepřijímá politikaření a falešnost.

Psali jsme: „Mega průser, kriminál!“ Senátor KDU-ČSL dostával ze zahraničí desítky tisíc eur. Peníze pro město šly i na jeho rodiče. Na smlouvách jsou falešné podpisy VÝSLEDKY voleb do Senátu ČSSD: Do druhého kola senátních voleb postoupilo pět osobností Herman (KDU-ČSL): 2. kolo senátních voleb již tento víkend

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV