V Moskvě přehlídka, v české kavárně puklo pár žilek. Zvlášť kvůli Ficovi

Michal Kubal z České televize odkázal na klasiku s tajným agentem Jejího Veličenstva s Jamesem Bondem, když k fotografii Vladimira Putina s Robertem Ficem napsal „From Russia wit Love“ neboli Srdečné pozdravy z Ruska, jak byl přeložen název bondovky z roku 1963.

V diskusi pod Kubalovým příspěvkem se objevila i fotka kolaborantského prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa, který kráčel po boku Adolfa Hitlera. „Historie se opakuje, zaznělo ke srovnání obou fotografií Tisa s Hitlerem a Fica s Putinem.

historia sa opakuje pic.twitter.com/ig76gyd2TG — Peter Zelenak ???????? (@ZelenakPeter) May 9, 2025

To, že Slovensko po většinu doby, kdy trvala druhá světová válka, tedy mezi lety 1939 až 1945, stálo po boku nacistického Německa, připomněl i 1. místopředseda Pirátů Martin Šmída.

„Nechápu, proč jede Fico do Ruska oslavovat konec II. sv. války... Vždyť Slovensko tu válku po boku Německa jednoznačně prohrálo,“ napsal pirát.

Nezmínil však fakt, že v roce 1944 proběhlo Slovenské národní povstání proti kolaborantské vládě a nacistům, za které tisíce Slováků zaplatily životem. A Slovensko skrze toto povstání ukázalo světu, že nestojí celá země věrně za Hitlerem tak, jako to činil Jozef Tiso.

Nechápu, proč jede Fico do Ruska oslavovat konec II. sv. války...

Vždyť Slovensko tu válku po boku Německa jednoznačně prohrálo. ?? — Martin Šmída (@Martinpunkie) May 9, 2025

Mezi lety 1939 až 1941 mělo nacistického Německo se Sovětským svazem smlouvu o neútočení. Do chvíle, než Hitler rozjel plán Barbarossa, jehož cílem měla být mimo jiné porážka Sovětského svazu.

Ředitel Deníku N Ján Simkanič si vůči Ficovi nebral servítky. „Rohožka ruského masového vraha,“ napsal na adresu slovenského předsedy vlády, který stál za Vladimirem Putinem.

Rohožka ruského masového vraha. https://t.co/KmqyzgsOoK — Ján Simkanič (@Simindr) May 9, 2025

Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer Ficovi doporučil, že by v Moskvě mohl zůstat, když už tam odletěl.

„Cesta Roberta Fica do Moskvy by dávala smysl pouze tehdy, kdyby byla jeho letenka jednosměrná. Robert Fico ale není Slovensko. To zastupují i tisíce lidí po celé zemi, kteří protestují proti jeho vládě a staví se jasně za členství v unii, za svobodu a demokracii. Díky za to!“ napsal europoslanec.

Cesta Roberta Fica do Moskvy by dávala smysl pouze tehdy, kdyby byla jeho letenka jednosměrná.



Robert Fico ale není Slovensko. To zastupují i tisíce lidí po celé zemi, kteří protestují proti jeho vládě a staví se jasně za členství v unii, za svobodu a demokracii.



Díky za to! pic.twitter.com/eCT8lFHrIq — Luděk Niedermayer (@LudekNie) May 9, 2025

„Ti, kteří páchají válečné zločiny na Ukrajině, budou oslavováni na přehlídce v Moskvě. Tleskat těmto vrahům je zneuctění památky obětí 2. světové války. Naše dnešní svoboda je postavena na obrovské oběti těch, kteří se před 80 lety nebáli říct razantní NE útlaku a násilí,“ poznamenala celá TOP 09.

Ti, kteří páchají válečné zločiny na Ukrajině, budou oslavováni na přehlídce v Moskvě. Tleskat těmto vrahům je zneuctění památky obětí 2. světové války.



Naše dnešní svoboda je postavena na obrovské oběti těch, kteří se před 80 lety nebáli říct razantní NE útlaku a násilí. pic.twitter.com/GfPORANB8K — TOP 09 (@TOP09cz) May 9, 2025

Syn europoslankyně Danuše Nerudové Filip Neruda podobně doporučoval, zda by v Moskvě mohl natrvalo zůstat i Ondřej Dostál, europoslanec zvolený za uskupení STAČILO!, který do Moskvy taktéž přicestoval. „Nemohl by tam ten kolaborant rovnou zůstat? Navždy?“ optal se Neruda.

I jeho matka se ozvala: „Jediný premiér ze zemí Evropské unie, který stojí na tribuně a tleská válečným vrahům. Naštěstí Fico není Slovensko. Slovensko jsou tisíce lidí dnes po celé zemi, kteří protestují proti jeho účasti a jasně se staví za svobodu, demokracii a členství v EU,“ prohlašuje.

To je sice moc hezké, ale nemohl by tam ten kolaborant rovnou zůstat? Navždy? pic.twitter.com/aSSJuCwpqB — Filip Neruda???? (@filip_neruda) May 8, 2025

Jediný premiér ze zemí Evropské unie, který stojí na tribuně a tleská válečným vrahům. Naštěstí Fico není Slovensko. Slovensko jsou tisíce lidí dnes po celé zemi, kteří protestují proti jeho účasti a jasně se staví za svobodu, demokracii a členství v EU. pic.twitter.com/9O3dJOzVMz — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 9, 2025

Ostrými slovy nešetřil ani předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Když si Fico třese s rukou Putina, třese si s rukou krvavou. S rukou válečného zločince, který má na svědomí statisíce zmařených životů, který je odpovědný za zmrzačené civilisty, zničená města a unesené ukrajinské děti. Hanba mu,“ konstatoval šéf Pirátů.

Když si Fico třese s rukou Putina, třese si s rukou krvavou. S rukou válečného zločince, který má na svědomí statisíce zmařených životů, který je odpovědný za zmrzačené civilisty, zničená města a unesené ukrajinské děti.



Hanba mu. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) May 9, 2025

A nemohla chybět ani senátorka Miroslava Němcová: „Na Putinově přehlídce pochodovalo i 2000 vojáků, kteří bojovali v současné válce proti Ukrajině. Možná vraždili, znásilňovali a mučili a přímo v Buči, Mariupolu… každopádně někde to dělali. A těm vzdával čest i Fico. Strašná a neodpustitelná hanba!“

Na Putinově přehlídce pochodovalo i 2000 vojáků, kteří bojovali v současné válce proti Ukrajině. Možná vraždili, znásilňovali a mučili a přímo v Buči, Mariupolu….každopádně někde to dělali. A těm vzdával čest i Fico. Strašná a neodpustitelná hanba! — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) May 9, 2025

„Slovenský premiér na tribuně Rudého náměstí. Kousek od válečného zločince Putina. Vzdávající hold vojákům, kteří vraždí na Ukrajině. Strašné. S kabinetem Roberta Fica si česká vláda teď opravdu nemá co říct,“ prohlašuje pak europoslanec STAN Jan Farský.

