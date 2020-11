Czernin (TOP 09): Domnívám se, že se prezident dopouští velezrady

reklama

„Požadavek prezidenta jde daleko za rámec informací potřebných k případným nutným rozhodnutím prezidenta. Naopak, rozkrytí práce BIS by poškodilo její práci na léta dopředu a zničilo by důvěryhodnost České republiky mezi demokratickými zeměmi,“ říká Czernin a dodává: „Považuji to za otevřeně nepřátelský krok vůči vlastní zemi a velezradu.“

Požadavek prezidenta Miloše Zemana na BIS, v němž prezident žádá konkrétní jména důstojníků i spolupracovníků ruské rozvědky operujících v ČR, druh informací i způsob práce a další utajované skutečnosti považuje senátor Czernin za nehorázný. „Informace tohoto druhu střeží každá tajná služba jako své největší bohatství. Jsou za nimi léta usilovné práce. Podléhají nejpřísnějšímu utajení i proto, že by jejich vyzrazení mohlo ohrozit bezpečnost státu,“ vysvětluje Czernin, člen senátního Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost.

„Vzhledem k tomu, že jsou na nejvyšších místech v okolí prezidenta lidé bez bezpečnostní prověrky a lidé se silnými a neprůhlednými vazbami na Rusko, je krajně nepravděpodobné, že by se k informacím určeným prezidentovi (i třeba bez jeho vědomí) nedostali. Pak nejde o to zda, ale kdy se tyto informace do Ruska dostanou. To je alarmující i vzhledem k dlouhodobě nepřátelskému vystupování Ruské federace vůči České republice,“ dodává senátor.

Závažné riziko vidí také ve zhoršení vztahů s partnerskými tajnými službami demokratických států. „Bude to informace pro naše demokratické spojence: Česká republika je nedůvěryhodná a spolupracuje s Ruskou federací. To by znamenalo naprosté odstřižení od utajovaných informací demokratického světa, čímž by byla dosažena kritická míra rizika pro demokracii v naší zemi,“ obává se Tomáš Czernin.

Jako senátor hodlá podniknout kroky, které povedou k zastavení tohoto rizika.

„Na nadcházejícím jednání Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost chceme diskutovat oprávněnost prezidentova požadavku. Stejně tak hodlám toto téma otevřít na jednání senátorského klubu ODS a TOP 09, protože se domnívám, že Miloš Zeman se svými kroky dopouští velezrady a je na místě začít debatovat případné kroky Senátu,“ nastiňuje své úmysly senátor Tomáš Czernin.

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Žáček (ODS): Zemanovy požadavky jsou bezprecedentní a nehorázné Pekarová Adamová (TOP 09): Postačí, když se prezident dotkne prstem svého nosu Nejedlý se vrátil z Moskvy, jednal s Putinovým mužem. Lidovci a Piráti si na něho brousí zuby BIS? Je zle. Zeman chce jména špionů, vyděsil všechny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.