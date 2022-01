Czernin (TOP 09): Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří

reklama

Do prvního pracovního týdne nového roku vykročme pravou nohou! Máme opravdu našlápnuto z toho průšvihu, který se na nás chystá, dobře vybruslit.

Samozřejmě vidím, jak stoupá inflace, jak letí nahoru ceny energií, jak se spousta firem potácí na hranici existence. Je to i dědictví nezodpovědné vlády Andreje Babiše, který rozhazoval v době, kdy rozumné země šetřily na horší časy. Vím, že se prodražuje běžný život spoustě rodin, že hodně lidí se bude potýkat s příliš vysokými náklady na energie, vysokými nájmy i cenami potravin.

Ale přesto jsem optimista. Neberme komplikace, které přicházejí, jako nevyhnutelnou hrůzu, ale jako výzvu. Vláda musí pomoci těm, kteří to potřebují, cíleně, ne plošně. To je jasné. Taky je ale jasné, že v tom nejsme sami. Evropská unie nám nabízí stovky miliard korun ve Fondu obnovy. To je výzva na zavedení nových technologií, inovací, které vykopnou naše firmy na světovou špici. Jsme pyšní na zlaté české ručičky, tak jen nemontujme, ale vynalézejme, vyrábějme! To přinese do naší země peníze a dobře placenou práci.

Stejně tak Zelená dohoda je velká výzva k odpovědnosti. Pořád si chci říkat, když se rozhlédnu „to není země, to je zahrádka“. Tak jako už nejezdí smrduté trabanty, tak za pár let snad mohou jezdit čistší auta. Když bude dostupná technologie, kdo by si kupoval smrdutou káru, pokud si může koupit moderní čistou. A tak je to se vším.

Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Vláda i každý z nás musí řešit věci, které přicházejí. Zodpovědně, den za dnem, s výhledem do budoucna.

Jsme moderní, vysoce sociálně myslící stát, součást ekonomicky nejsilnějšího uskupení světa. Máme skvělé lidi plné nápadů, vědomostí a schopností. Nejsme horší než Němci, Francouzi, Italové. Z téhle bouřky vyjdeme silnější, úspěšnější a nakonec i bohatší.

Věřím tomu a udělám pro to všechno. Pokud tomu bude věřit většina, dokážeme to. Je to v našich rukou. Tak dobrý start!

