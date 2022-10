reklama

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT sestavila a podala celkem 53 kandidátních listin pro podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí. Z toho do 35 měst (1 Hlavní město Praha, 8 statutárních měst, 19 měst nad 10 000 obyvatel, 7 měst pod 10 000 obyvatel) 4 městysů a 14 obcí. Do senátních voleb jednu v obvodě č. 1 – Karlovy Vary.

Kandidáti DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dostali ve volbách do zastupitelstev obcí celkem přes 74 tisíc hlasů (74 175 hl., tedy o 22 235 hlasů více než v minulých komunálních volbách v roce 2018), a bylo nově zvoleno 15 zastupitelů (5 ve městech a 10 v obcích). Celkový výsledek pro stranu byl 4,37%, ve městech byl výsledek 1,52 % a v obcích 12,50%. Kandidát do Senátu Ing. Jan Havel dostal hlas od 269 voličů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje všem voličům, kteří ji odevzdali svůj hlas ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje i svým kandidátům a příznivcům za práci odvedenou ve volební kampani.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT blahopřeje nově zvoleným zastupitelům a přeje jim mnoho úspěchů v jejich práci na radnicích.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Seznam míst kde DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podala své kandidátní listiny:

Hlavní město Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Most, Opava, Frýdek-Místek, Prostějov, Tábor, Cheb, Kolín, Trutnov, Písek, Kroměříž, Litoměřice, Strakonice, Kopřivnice, Klatovy, Mělník, Otrokovice, Jičín, Varnsdorf, Slaný, Rumburk, Domažlice, Lanškroun, Čáslav, Dobřany, Týnec nad Sázavou, Kdyně, Holýšov, Nová Role, Jiříkov, Kolinec, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Zásada, Chrást, Trnová, Česká Kubice, Němčice, Chodov, Stanovice, Žerotín, Kostelec nad Vltavou, Milhostov, Mířkov, Hlohová, Nemanice, Pařezov, Dílce.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že měla na všech svých kandidátních listinách 60% žen a 40 % mužů. Věkový průměr kandidátů činil 50 let (u žen 50 let a mužů 51 let).

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům. Navíc se důsledně a důrazně zasazuje také za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního bohatství.

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12009 lidí

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT šla do proběhnuvších voleb se záměrem bojovat v městských a obecních zastupitelstvech prioritně za ochranu zvířat a jejich práv. Ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala ve všech městech a obcích jako sdružení politické strany Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů, resp. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK. Některé kandidátky měly vlastní názvy, které přímo vyjadřovaly hlavní priority DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT i jejich kandidátů: ochrana zvířat a jejich práv, ochrana přírody a životního prostředí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál. S ohledem na relevanci bodů jejího programu /např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody; zákaz dlouhých transportů zvířat – např. vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí; zavedení kamer na jatkách; zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata; zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování; zákaz používání zábavní pyrotechniky z důvodu ochrany lidí, zvířat, majetku a životního prostředí; zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení - zejména při rituálních porážkách, zákaz zvířecích rituálních obětí; zavedení zvířecí policie; zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů; zákaz dovozu pravých kožešin do ČR - z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí - nepodporovat chov zvířat na kožešiny; maximální podporu, zejména finanční – na pokrytí všech nákladů, státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům ad./ ji čekají už za skoro rok a půl důležité volby - volby do Evropského parlamentu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC! MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

Psali jsme: DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podpoří petici za rozšíření výběhu poslednímu medvědovi Jirkovi na Konopišti DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Za historii závodů přišlo o život více než padesát koní DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se připojuje k podpoře Mezinárodního dne zvířat DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má včele kandidátek do zastupitelstev měst a obcí 80 procent žen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.