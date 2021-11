David (SPD): EU zná jediný prostředek – sankce, tresty a pokuty

reklama

V Německu se diskutuje, že další sankce proti Bělorusku nic neřeší - je třeba mluvit s Putinem. Situace na polských hranicích eskaluje. Pouze Vladimir Putin může vyvinout tlak na běloruského prezidenta Lukašenka, říká moskevský reportér WELTu Christoph Wanner. Jaké jsou ale reakce Německa a EU?

Christoph Wanner ve svém výstupu pro WELT TV říká, že jediný, kdo může vyvinout tlak na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby ukončil „nábor“ migrantů, kteří se hromadí u polské hranice, je Vladimír Putin. Podle jeho názoru další sankce proti Bělorusku, navrhované Bruselem, situaci jen vyhrotí. Samozřejmě za to Putin bude něco chtít, pokud by opravdu na domluvu Lukašenkovi přistoupil. Pravděpodobně konec obstrukcí při spuštění plynovodu Nord Stream 2. To, jak zdůraznil Wanner, je ale jen jeho soukromý odhad.

A co na to Německo, o které jde především, protože migranti na hranicích volají „German, German“? Zelení chtějí ukončit tragickou situaci migrantů, ale konkrétně neuvádějí jak, i když už se samozřejmě zevnitř strany ozvaly hlasy, že je třeba je přijmout. Prý je třeba Polsku poslat dva vzkazy, řekla poslankyně Zelených Katrin Göring-Eckardt: “Zaprvé ne nedůstojnému pushbacku lidí, žádajících o azyl, zadruhé ano solidaritě.“ Pro vysvětlení - pushback je neprávní termín, který odkazuje na „soubor státních opatření, kterými jsou uprchlíci a migranti nuceni zpět přes hranici – zpravidla ihned poté, co ji překročí – bez zvážení jejich individuální situace a bez jakékoli možnosti uplatnění žádosti o azyl“. Jak chce paní poslankyně žádat solidaritu a zároveň vyhrožovat, to si musí příjemci jejích slov vyhodnotit sami.

Němečtí politici v podstatě vůbec neví, co mají dělat, každý říká něco jiného. Dosavadní kancléřka Angela Merkelová požaduje odsouzení obchodu s lidmi, další politici volají po společném evropském řešení, které ale garantovaně nebude, protože by to znamenalo opět jen přerozdělovací kvóty, což většina států EU odmítne. Další taktikou má být informování v zemích, odkud běženci přicházejí, tedy zejména v Sýrii a Iráku, že tato cesta do Evropské unie nevede. Horst Seehofer, spolkový ministr vnitra, vyzývá EU, aby Polsko podpořila v ochraně hranic. EU ale vlastně chce Polsko finančně vyhladovět, jak nedávno prohlásila německá místopředsedkyně EP Barleyová, když zdůvodňovala pokutu 1,5 milion EUR, která má Polsko denně platit za „porušování evropských hodnot“.

EU zná jediný prostředek – sankce, tresty a pokuty. Budou se tedy zostřovat sankce proti Bělorusku, aniž by to na situaci mělo jakýkoli efekt, bude se pokutovat Polsko, bude se hrozit tresty za porušování lidských práv. Oběti této politiky, cynické a pokrytecké na obou stranách, budou mrznout na hranicích. Pokud nedojde k něčemu horšímu.

