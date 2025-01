Elon Musk, AfD a „vměšování“ do německé předvolební kampaně: Jaké bylo zasahování do americké volební kampaně? Jaké to bylo s Merzem a Sorosem? Tak se ptá Philipp Gut ve Weltwoche a hned má několik výživných odpovědí ohledně dvojího metru západní hodnotové demokracie:

Elon Musk vyvolává v německé volební kampani rozruch svým prohlášením, že Německo může zachránit pouze AfD. Kandidát CDU na kancléře Friedrich Merz a další rozzlobeně odmítají „vměšování“ a tvrdí, že je „agresivní a troufalé“.

No, to je diskutabilní. Jen musíte být důslední. Faktem je, že německý stát, vrcholní němečtí politici a německá masmédia opakovaně zasahují do americké volební kampaně „vtíravým a troufalým způsobem“. Legendární jsou obálky Spiegelu, které popisují Donalda Trumpa a Muska jako krvežíznivé bestie (sražená Socha svobody atd.) nebo „nepřátele státu“.

Friedrich Merz se vždy rád objevoval po boku technologických miliardářů, jako je Bill Gates. Léta dostával slušný plat od Blackrocku. Německá spolková vláda dokonce darovala miliony nadaci Clintonových – „uprostřed“ americké volební kampaně, jak jsme četli v roce 2016, během Trumpova prvního pokusu.

Německá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v současnosti zasahuje do volebních procesů v Rumunsku a Gruzii poněkud „agresivním a troufalým“ způsobem. A jaké to zase bylo, když George Soros, další zahraniční miliardář, chválil Zelené jako „jedinou důsledně proevropskou stranu“? Proč nedošlo ke vzpouře?

Poučení: Zjevně existuje dobré a špatné zasahování. Dobré je, když má tendenci přicházet „zleva“ a podporuje mocenský kartel "starých" stran. Je špatné, když přichází zprava a mluví k silám změny.

