Decroix (ODS): Řešit konflikty, hledat řešení, mluvit s lidmi mě nabíjí

Těšila jsem se, jak budu sdílet a komentovat vše, co mi politický život přinese, ale někdy je to takový frmol a je třeba se soustředit na to, co přináší víc než na to, jak to budu komunikovat, že nekomunikuji vůbec. Jak tedy vypadal můj týden poslankyně ?

V pondělí dopoledne ladíme s kolegyní kalendář. Je třeba sladit zahraniční cesty, regionální sněmy, návštěvy oblastních rad, zasedání sněmovny. Celý den zvoní telefon a řeším s kolegy, jak to vypadá na radnicích na Vysočině. Poté mediace. Už je hodně omezuji, ale musím přiznat, že mě to mrzí, protože mě to neuvěřitelně baví. Řešit konflikty, hledat řešení, mluvit s lidmi mě nabíjí.

Myslím, že klienti z mediace odchází spokojeni s dohodou a já frčím do Prahy. Na další setkání ODS, tentokrát na celostátní úrovni se připojuji se zpožděním. Diskutujeme výsledky senátních a komunálních voleb. Oceňuji konstruktivnost i příspěvky kolegů. Večer radost na křtu knihy Dům pod náměstím od Markéty Hejkalové, křtí Alena Mornštajnová. Krásná akce! Odcházím s knihou, rychle ještě zvládnout pracovní večeři, pár rychlých mailů a samozřejmě ráno je kniha dočtena. Doporučuji.

Úterý začínám vystoupením na semináři Spolupráce s občanskou společností jako základ pro budování demokratického prostoru v ČR a v Evropě. Zní to složitě, ale jádrem je spolupráce veřejné sféry s neziskovým sektorem. Jak se vzájemně poslouchat. Jak nastavit spolupráci. Práce neziskovek si vážím, jako advokátka jsem s nimi pracovala úzce, jako poslankyně v tom pokračuji. Ve svém vystoupení ale upozorňuji na nutnost transparentnosti, neb i do neziskového sektoru se různě prolínají zájmy různých států, podniků či společenských skupin. Může to být legitimní, ale je nutné, aby taková informace byla dostupná. Každopádně ohromné díky všem, kteří v nezisku pracují. A hurá do Sněmovny. Mimořádná schůze. Rozpočet. Během jednání rychle odbíhám na různé schůzky.

S kolegy poslanci, neziskovkami, analytiky, odbornou veřejností. Ptám se, poslouchám, zjišťuji, domlouvám další spolupráci. Večer utíkám na slavnostní otevření Muzea Literatury. Ohromný počin! A těším se na setkání s přáteli z Petrkova. Bohužel se musím vrátit na hlasování. Určitě se vrátím na pořádnou prohlídku.

Ve středu ránu na podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí prezentuji své závěry ve věci, kterou nazývám pracovně „Sexuální delikventi k dětem nepatří“. Diskuze je konstruktivní.

Mé návrhy jsou kolegy podpořeny a jsem pověřena další komunikací s Ministerstvem spravedlnosti. Tohle téma považuji za důležité. Týká se dětí i práva. Je třeba najít takové řešení, které opravdu vyloučí nebezpečné jedince s trestní minulostí nasvědčující sexuální deviaci v práci s dětmi; ty se nemohou bránit a předcházení zrádným situacím je absolutní nutnost. Na straně druhé nesmíme paušalizovat a ne každý, kdo udělá přešlap je sexuální delikvent na doživotí. Ale věřím, že řešení je možné a věřím, že ani ne příliš složité. Z téhle práce mám radost! A za odměnu se jdu nechat do Jihlavy oškubat. Doma sic nikdo nepozná, že mám o deset čísel kratší vlasy, ale zděšení z mých výjimečně vyfoukaných a vyžehlených vlasů je neskrývané. Prý si nejsem vůbec podobná. No nevím, co myslíte? Den pokračuje. Čeká mě milé jednání ohledně Francouzské Aliance v Jihlavě, projekt se posouvá pomalu, spíš přešlapuje, ale dostávám kontakt na dámu, která by se jej mohla chopit.

Nevzdávám to. Tlačím to. Věřím, že by to Jihlavě moc slušelo. A francouzská ambasáda tomu také fandí. Takže sic pomalu ale pokračujeme. A další politické jednání. Tentokrát o jihlavské koalici na radnici. Nejradši bych o tom nepsala. Je z toho mrzení. Moje i ostatních. Ale diskuze k nějakému závěru dospěje.

Čtvrtek je v klidu. Jen schůzky, schůzky, schůzky. Povídání s právníky, poradci, řediteli. Přemýšlím, kdy to všechno stihnu zpracovat. Tolik podnětů. Tolik práce. Pročítám materiály do Sněmovny.

Další práce. Další otázky. Odpoledne schůzka s panem Ke, taiwanským velvyslancem. Za pár dní odlétám do Taipei, ladíme program a diskutujeme situaci. Setkání s panem velvyslancem jsou vždy velmi milá. Na návštěvu jeho země se těším. Bude to velká událost v mém politickém životě. Dojde k ní navíc k době, kdy je Taiwan v centru pozornosti celého světa a stejně jako na Ukrajině se tam mohou lámat dějiny. Ach jo!

Pátek, přesun nazpět do regionu. Online se spojím s Ministerstvem spravedlnosti, řešíme reformu rozvodů. Věřím, že mnou navržené řešení, které umožní rychlejší rozvod a zachová ochranu dětí, jde správným směrem, ale z diskuze vyplývají ještě nějaké nevyřešené body. No, tak jednoduché není nikdy nic. Musím vyřešit. A lépe teď, než mít špatně zákon. A ze spolupráce s ministerstvem mám radost, jsou to profíci. Další mediace, končím vyplivnutá a pozdě. V pauze rychlý nákup, neb i děti poslankyně mají hloupé komentáře o prázdné ledničce. Ve škole prej dobrý. Že se ptám.

Příprava na skautkou výpravu jednoznačně vede na žebříčku důležitosti. Večer kniha a děti. O víkendu mě čekají přednášky o mezinárodním právu a diplomacii. Musím si ten gauč užít aspoň v pátek večer.

Vyfotit jsem se stihla jen po kadeřnici. Možná naštěstí

Shrnula bych to asi tak, že mi chybí pár hodin denně, neb práce poslankyně mě opravdu baví a pevně věřím, že je i platná! Moc děkuji za Vaši důvěru!

Eva Decroix, MBA ODS



